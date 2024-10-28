В Улан-Удэ подвели итоги конкурса чтецов на бурятском языке

25 октября в Улан-Удэ, в библиотеке-филиале № 24 имени Н.Г. Дамдинова прошёл конкурс чтецов на бурятском языке «Буряад орон» («Родная Бурятия»). Мероприятие было посвящено столетию со дня рождения народного поэта Бурятии, баснописца и переводчика Гунги Чимитова.Событие собрало множество талантливых учеников со всего города. Учащиеся соревновались в двух возрастных категориях: 1–4 классы и 5–8 классы.- Жюри отметило высокое качество подготовки участников, их любовь к слову и уважение к наследию великих предков. Завершением конкурса стал настоящий праздник художественного слова, который позволил зрителям погрузиться в атмосферу родной Бурятии, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.1 место — Сультим С., 3 класс, СОШ № 82 место — Сарюуна Ц., 2 класс, СОШ № 633 место — Байсана Б., 3 класс, СОШ № 81 место — Эрдэни Ц., 5 класс, СОШ № 632 место — Сарана О., 7 класс, СОШ № 203 место — Александра Н., 5 класс, ДШИ № 8Также участникам были вручены специальные призы.