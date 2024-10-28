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В Улан-Удэ подвели итоги конкурса чтецов на бурятском языке

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса чтецов на бурятском языке
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ
Школьники соревновались в двух возрастных категориях

25 октября в Улан-Удэ, в библиотеке-филиале № 24 имени Н.Г. Дамдинова прошёл конкурс чтецов на бурятском языке «Буряад орон» («Родная Бурятия»). Мероприятие было посвящено столетию со дня рождения народного поэта Бурятии, баснописца и переводчика Гунги Чимитова.

Событие собрало множество талантливых учеников со всего города. Учащиеся соревновались в двух возрастных категориях: 1–4 классы и 5–8 классы.

- Жюри отметило высокое качество подготовки участников, их любовь к слову и уважение к наследию великих предков. Завершением конкурса стал настоящий праздник художественного слова, который позволил зрителям погрузиться в атмосферу родной Бурятии, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Победители в категории «1–4 классы»:
1 место — Сультим С., 3 класс, СОШ № 8
2 место — Сарюуна Ц., 2 класс, СОШ № 63
3 место — Байсана Б., 3 класс, СОШ № 8

Победители в категории «5–8 классы»:
1 место — Эрдэни Ц., 5 класс, СОШ № 63
2 место — Сарана О., 7 класс, СОШ № 20
3 место — Александра Н., 5 класс, ДШИ № 8

Также участникам были вручены специальные призы.
Улан-Удэ бурятский язык

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