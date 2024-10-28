В районе Бурятии построят корпус для центра соцобслуживания

Госэкспертиза Республики Бурятия рассмотрела проектную документацию и выдала положительное заключение на строительство спального корпуса на 100 мест для центра социального обслуживания населения «Баянгол» в Закаменском районе.- Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол» получил свой нынешний статус относительно недавно. С 1967 года и до недавних пор здесь располагался Баянгольский дом-интернат для больных детей. В процессе реорганизации поменялся не только контингент, но и появилась возможность обновить инфраструктуру учреждения, - рассказал Николай Рузавин, руководитель АУ РБ «Госэкспертиза РБ».Спальный корпус на 100 мест представляет собой здание, состоящее из трёх разноэтажных блоков, соединённых между собой. Общая площадь здания – 5,7 тыс. квадратных метров. Первый блок – это приёмно-карантинное отделение, с изолятором и общей группой помещений. Два других блока – жилые группы, состоящие из одно-, двух- и трёхместных жилых комнат. Жилые помещения сгруппированы по 2-3 комнаты, объединены тамбуром и санузлом общего пользования. В каждой жилой группе помещений размещаются не более 6 человек. Во всех жилых комнатах имеются балконы.Не менее 10 мест предназначены для лежачих больных. Также здание оснащено тремя пассажирскими лифтами, все его помещения и прилегающая территория доступны для инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках.- Но спальный корпус – это не только спальные места. В нем созданы условия для полноценной жизнедеятельности граждан в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья – для питания, лечебно-трудовой терапии, медицинского, санитарно-гигиенического и социально-бытового обслуживания, безопасности и т. д. Поэтому в здании предусмотрены комнаты для кружковых занятий, рекреационные-гостиные, буфетные-гостиные, медицинские, бытовые и технические помещения, - отметили в Госэкспертизе РБ.Сметная стоимость строительства составляет 680 млн рублей. Большую часть средств предполагается получить из федерального бюджета.