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В отдалённом улусе Бурятии капитально отремонтировали клуб

В отдалённом улусе Бурятии капитально отремонтировали клуб
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Он стал современным и, что самое главное, уютным пространством

В одном из уголков Тункинской долины в Бурятии, в улусе Улбугай, прошло открытие сельского клуба после капитального ремонта. Здесь проживают около 100 человек, из них детей – более 20. Улбугайцы ведут активный, здоровый образ жизни, поэтому клуб очень востребован.

Здание, построенное в 1956 году, рассчитано на 30 посадочных мест. За это время ни разу не было ремонта, за 68 лет эксплуатации здание стало ветхим и холодным, поэтому весть о ремонте все радостно восприняли.

В процессе капремонта были проведены масштабные работы: демонтированы полы, потолок, печь, электропроводка, окна, двери, крыша и крыльцо, а также выполнены работы по выравниванию и улучшению внутреннего пространства.

- Несомненно, это большой подарок для сельчан, для которых клуб — единственное место, где они собираются вместе обсудить дела, проводят праздники и мероприятия, - сообщили в министерстве культуры РБ.
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В клубе активно функционирует 5 творческих объединений, в которых участвуют всего 44 человека. Из них любительских — 2 группы с 16 участниками, спортивных — 3 группы с 28 участниками, включая бильярд, теннис и «шагай наадан».

- Мне в 87 лет посчастливилось увидеть эту красоту, молодцы! Большое спасибо всем, кто причастен к этому большому делу, я с удовольствием буду посещать и принимать посильное участия в мероприятиях. Грех дома сидеть, когда в теплом, светлом клубе, который отремонтировали наши ребята благодаря нацпроекту, идут занятия и соревнования, - отметил старейшина улуса Владимир Галсанов.

Бурятия Тункинский район капитальный ремонт клуб

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