Зампрокурора Бурятии проведёт приём участников СВО

Он состоится в ближайший вторник
В рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков проведёт приём участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Приём состоится в этот вторник, 29 октября, в филиале осударственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» (Улан-Удэ, улица Трубачеева, 61а). Он начнётся в 11:00 и продлится до 12:00. Для записи на него необходимо обратиться в прокуратуру РБ по телефону 8 (3012) 21-44-98
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