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В Улан-Удэ тысячи верующих приложились к величайшей святыне

В Улан-Удэ тысячи верующих приложились к величайшей святыне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столицу Бурятии привезли ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

В дни празднования 15-летия образования Улан-Удэнской и Бурятской епархии в республику по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла привезли ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, а также частицами мощей родителей Матери Божией – святых праведных богоотец Иоакима и Анны.

Святыню доставили в Улан-Удэ утром 26 октября. Она была доступна для поклонения верующих в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе в течение двух дней. За это время к ней приложились несколько тысяч верующих со всей Бурятии.
 
Встретили ковчег глава митрополит Бурятский Иосиф, священнослужители, прихожане и паломники Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Святыню торжественно занесли в храм и установили посередине. По прибытии ковчега владыка в сослужении духовенства епархии совершил праздничную божественную литургию, а по её окончании – молебное пение Пресвятой Богородице.
 
В завершение богослужения митрополит прочитал молитву Царице Небесной, после чего обратился к собравшимся в храме со словами духовного назидания и поздравления, напомнив, что посещение Бурятии такой великой святыней – действительно знаменательное событие.

Каждый час, кроме ночного времени, перед ковчегом совершали молебны с акафистом Богородице. В 17:00 27 октября начались его торжественные проводы. Архипастырь в сослужении городского духовенства совершил молебен с акафистом, после чего святыня отправилась далее по маршруту следования.

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Справка

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. 

Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключённая в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделён на части

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