В Бурятии резко вырос спрос на гадалок и знахарей

В последнее время в Бурятии небывалую популярность начали набирать шаманы. Наши земляки ищут служителей этого древнего культа через соцсети и даже ночуют около домов некоторых из них, чтобы попасть на приём. Ждать своей очереди порой приходится по несколько дней.
Федеральные СМИ и те пишут, что шаманов сегодня приглашают чуть ли не на каждую вторую сделку с недвижимостью, а ещё зовут их для проведения обрядов в новом жилье (возрастное ограничение – 12+).
Вместе с тем в республике наблюдается и немалый спрос на экстрасенсов, провидцев, гадалок, астрологов, тарологов и вообще всякого рода эзотериков. Многие надеются, что люди с такими способностями помогут им разобраться с проблемами и дадут ценный совет. Пару недель назад в одном из крупных бурятских пабликов во «ВКонтакте» спрашивали ясновидца из баргузинского села Суво.
На днях в другой местной группе тоже появился подобный пост. Анонимный автор заявила, что переживает сейчас непростой период.
- Ходила к психологу и поняла, что он мне не поможет. Хочу попробовать специалиста другого толка. Посоветуйте какого-нибудь экстрасенса, который может видеть не только будущее, но и прошлое и ответить на вопрос, почему со мной случилось несчастье, – гласит запись.
В комментариях участники сообщества призвали автора «взять себя в руки» и не верить ясновидящим. Впрочем, некоторые делятся контактами практиков, к которым когда-то обращались сами.
А ещё жителей республики интересуют умельцы, лечащие испуг у детей, лама с шестью пальцами из пригородного района и «бабушка», которая «может посмотреть про здоровье». Ищущие последнюю сразу попросили скептиков, не верящих в магию, знахарство и эзотерику, «проходить мимо».
- Комментарии про то, что сейчас 21 век и т. д. – мимо, пожалуйста. Сделали всё, что только можно – не могут поставить диагноз. Человек уже в плохом состоянии, – говорится в посте.
Эзотерики и тарологи из Бурятии предлагают свои услуги и в Интернете. За ответ на вопрос они просят от 200-300 рублей до 500. А ещё обещают заглянуть в будущее, снять порчу и даже сделать диагностику здоровья. У многих вообще нет никакой «таксы» – берут столько, сколько посчитает нужным дать клиент (кверент).
По словам самих практиков, плата нужна для энергообмена, ведь во время расклада гадающий тратит свою энергию и чтобы она не уходила в «минус», нужно её восполнить – в этом и есть суть обмена энергией.
Многие местные блогеры вовсю рассказывают подписчикам о своих, «проверенных» тарологах. Увы, под них уже начали маскироваться мошенники. Недавно в полицию обратилась улан-удэнка, которая рассказала, что нашла в одном из мессенджеров группу с раскладами на картах. Написала администратору, что испытывает финансовые трудности и та предложила провести обряд для решения проблемы.
Чтобы оплатить услугу, доверчивая горожанка оформила кредит на 12 тысяч. На следующий день ей сообщили, что ритуал провели и как бы невзначай предложили заняться инвестициями, обещая высокую прибыль. Женщина согласилась и в итоге потеряла 80 000 рублей.