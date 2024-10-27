В Бурятии резко вырос спрос на гадалок и знахарей

Чтобы оплатить услугу, доверчивая горожанка оформила кредит на 12 тысяч. На следующий день ей сообщили, что ритуал провели и как бы невзначай предложили заняться инвестициями, обещая высокую прибыль. Женщина согласилась и в итоге потеряла 80 000 рублей.

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