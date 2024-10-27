Родителей школьников возмутили учебники с «ломаным» бурятским

Многим жителям республики не нравятся современные учебники по бурятскому. Пост на эту тему появился на днях в местном паблике во «ВКонтакте». В нём говорится, что национальный язык стал очень сложным для изучения предметом в школах.
- Раньше мы в начальных классах читали на нём и всё понимали. А сейчас такой трудный – все слова перевели на бурятский и не ясно, о чём написано. Это просто ужас, – посетовали родители школьников.
Авторам учебников посоветовали открыть старый «Турэлхи хэлэн» и посмотреть, какими простыми словами там всё изложено.
- Любые большие рассказы читаешь и сразу понятно! А сейчас? Даже мы, родители, читаем и ничего не понимаем, – пожаловались наши земляки. – Какой-то ломаный бурятский получается. Нельзя сделать попроще, как раньше?
Участники сообщества согласились с публикацией.
- Да, у меня ребёнок в 6 классе уже совсем ничего не понимает. Словарей в конце учебника нет. В Интернете – тоже. Домашку перестали делать, потому что не понятно ничего, – поделилась одна из посетительниц паблика.
- Я как-то стих хотела перевести с бурятского на русский. Больше половины слов вообще не нашла в словаре, – добавила другая.
- Отвратительные учебники. С первого класса на первых страницах – «Как вы понимаете слово, обсудите». Нет нормальной методики преподавания. А е ребёнок – не носитель языка? Почему нельзя с азов учить? Слово – перевод, как составлять предложения и т. д, – отметила третья.
Интернет-пользователи заявили, что многие современные учебники и пособия – не только по бурятскому – очень сложные и разобраться с заданиями порой бывает трудно даже взрослым.
Несколькими днями ранее стало известно, что власти РБ вплотную взялись за популяризацию и продвижение национального языка. Ему через «Яндекс» хотят обучить искусственный интеллект. На бурятском будут полностью преподавать и некоторые предметы в школах республики