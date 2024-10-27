27 октября

26 октября

25 октября

Популярное

Родителей школьников возмутили учебники с «ломаным» бурятским

Родителей школьников возмутили учебники с «ломаным» бурятским
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они заявили, что национальный язык стал очень сложным для изучения

Многим жителям республики не нравятся современные учебники по бурятскому. Пост на эту тему появился на днях в местном паблике во «ВКонтакте». В нём говорится, что национальный язык стал очень сложным для изучения предметом в школах.

- Раньше мы в начальных классах читали на нём и всё понимали. А сейчас такой трудный – все слова перевели на бурятский и не ясно, о чём написано. Это просто ужас, – посетовали родители школьников.

Авторам учебников посоветовали открыть старый «Турэлхи хэлэн» и посмотреть, какими простыми словами там всё изложено.

- Любые большие рассказы читаешь и сразу понятно! А сейчас? Даже мы, родители, читаем и ничего не понимаем, – пожаловались наши земляки. – Какой-то ломаный бурятский получается. Нельзя сделать попроще, как раньше?

Участники сообщества согласились с публикацией.

- Да, у меня ребёнок в 6 классе уже совсем ничего не понимает. Словарей в конце учебника нет. В Интернете – тоже. Домашку перестали делать, потому что не понятно ничего, – поделилась одна из посетительниц паблика.

- Я как-то стих хотела перевести с бурятского на русский. Больше половины слов вообще не нашла в словаре, – добавила другая.

- Отвратительные учебники. С первого класса на первых страницах – «Как вы понимаете слово, обсудите». Нет нормальной методики преподавания. А е ребёнок – не носитель языка? Почему нельзя с азов учить? Слово – перевод, как составлять предложения и т. д, – отметила третья.

Интернет-пользователи заявили, что многие современные учебники и пособия – не только по бурятскому – очень сложные и разобраться с заданиями порой бывает трудно даже взрослым.

Несколькими днями ранее стало известно, что власти РБ вплотную взялись за популяризацию и продвижение национального языка. Ему через «Яндекс» хотят обучить искусственный интеллект. На бурятском будут полностью преподавать и некоторые предметы в школах республики
бурятский язык учебники школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии резко вырос спрос на гадалок и знахарей
В Бурятии резко вырос спрос на гадалок и знахарей
Общество, 27.10.2024
Жители республики ринулись к ним от безысходности
В Улан-Удэ тысячи верующих приложились к величайшей святыне
В Улан-Удэ тысячи верующих приложились к величайшей святыне
Общество, 27.10.2024
В столицу Бурятии привезли ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы


Родителей школьников возмутили учебники с «ломаным» бурятским
Родителей школьников возмутили учебники с «ломаным» бурятским
Общество, 27.10.2024
Они заявили, что национальный язык стал очень сложным для изучения

В селе Бурятии из-за «накладки» с землёй выкорчевали детскую площадку
В селе Бурятии из-за «накладки» с землёй выкорчевали детскую площадку
Общество, 27.10.2024
Потраченные на неё два миллиона улетели в трубу
Съёмные квартиры в Улан-Удэ сравнялись по цене с московскими
Съёмные квартиры в Улан-Удэ сравнялись по цене с московскими
Общество, 27.10.2024
Некоторые из них сдают аж за 70 тысяч в месяц
В Улан-Удэ растёт недовольство работой маршруток
В Улан-Удэ растёт недовольство работой маршруток
Общество, 27.10.2024
Горожане не могут дождаться их и ездят в жуткой тесноте
В Бурятии подбираются к летним верандам с алкоголем
В Бурятии подбираются к летним верандам с алкоголем
Общество, 27.10.2024
Продавать его там разрешат только при определённых условиях
В Бурятии неожиданно подешевели частные дома
В Бурятии неожиданно подешевели частные дома
Общество, 27.10.2024
Такое жильё в республике теперь обойдётся почти в 5 миллионов
Улан-удэнцы не хотят растягивать ноябрьские праздники
Улан-удэнцы не хотят растягивать ноябрьские праздники
Общество, 27.10.2024
Большинство горожан проведут их дома
До -16 похолодает в Бурятии
До -16 похолодает в Бурятии
Общество, 27.10.2024
А на некоторые районы республики обрушится снег
Кому жить хорошо: В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые профессии
Кому жить хорошо: В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые профессии
Общество, 27.10.2024
Эксперты рассказали, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц

Нестандартная скамейка в центре Улан-Удэ озадачила соцсети
Нестандартная скамейка в центре Улан-Удэ озадачила соцсети
Общество, 27.10.2024
Горожане решили, что она там совсем не к месту
Дацан в Бурятии украсит ещё одно гигантское хурдэ
Дацан в Бурятии украсит ещё одно гигантское хурдэ
Общество, 27.10.2024
В него вложат 100 тысяч листов с мантрой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^