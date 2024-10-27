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В селе Бурятии из-за «накладки» с землёй выкорчевали детскую площадку

В селе Бурятии из-за «накладки» с землёй выкорчевали детскую площадку
Общество,  Фото:ОНФ
Потраченные на неё два миллиона улетели в трубу

В Бурятии безжалостно выкорчевали очередную игровую зону. На этот раз – в тарбагатайском селе Большой Куналей. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.
 
Общественники заявили в своём официальном telegram-канале, что местная администрация обустроила детскую площадку два года назад по программе «1000 дворов». На неё потратили около 2 миллионов рублей. По данным Минимущества, землю выделили сельскому поселению, но произошло наложение границ двух участков, один из которых оказался в собственности у физлица.

В начале октября, после обращения владельца в Росреестр и Минимущество, площадку, где ещё недавно кипела жизнь, убрали. Демонтаж, по неофициальной информации, обошёлся примерно в миллион. Качели, горки и сооружения вырвали «с корнем». Теперь есть большие сомнения, получится ли их использовать повторно.
 
Сельчан интересует, кто и как будет восстанавливать детскую зону и на какие средства. Активисты уже направили запрос в районную прокуратуру. Они попросили надзорное ведомство проверить законность выделения денег на демонтаж, а также разобраться, можно ли установить конструкции на новом месте.
детские площадки ОНФ прокуратура

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