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Съёмные квартиры в Улан-Удэ сравнялись по цене с московскими

Съёмные квартиры в Улан-Удэ сравнялись по цене с московскими
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые из них сдают аж за 70 тысяч в месяц

В местных соцсетях продолжают дивиться космическим ценам на съёмные квартиры. В августе за «однушку» в Улан-Удэ просили примерно 30 698 рублей. За месяц такое жильё наценилось на 3,8%. Двухкомнатную сдавали за 36 тысяч 486 рублей (+17,2%), а трёхкомнатную – за 44 874 (+14,4%). Таковы данные исследования от портала «Мир квартир». 

Но на деле аренда в столице Бурятии ещё дороже. К примеру, за «двушку» площадью в 40 квадратных метров владельцы хотят 70 тысяч рублей. Причём находится она не где-нибудь в центре, а в спальном районе, на улице Ключевская – на 9 этаже 16-этажного дома. В апартаментах есть кое-какая мебель и техника.

В объявлении, размещённом на одном из сайтов, говорится, что ремонт там дизайнерский. Рядом имеется подземная парковка. За такие же деньги можно поселиться в двухуровневой четырёхкомнатной квартире на 136 «квадратов» в центре города.

За другую квартиру с двумя комнатами – правда, больше по площади (69 кв. метров) и тоже в Советском районе – владельцы берут 65 тысяч в месяц. Есть в Улан-Удэ и пара «трёшек» за 60 000 рублей, и студия на 27 «квадратов» за 50 тысяч.

Примерно за такую же сумму сегодня предлагают съёмное жильё в российской столице. К примеру, в Москве есть однушка площадью в 41 с половиной квадрат за 52 тысячи ежемесячно и ещё одна – на 32 «квадрата» – за 55 000. А двушка с евроремонтом на 48 кв. метров обойдётся в 75 тысяч.

Обзаводиться своим углом в бурятской столице тоже становится накладно. Многие улан-удэнцы сегодня не могут позволить себе ипотеку на 3-4 миллиона. Материнский капитал для большинства стал чуть ли не единственным способом приобрести собственную квартиру – и то он уходит на первый взнос.
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