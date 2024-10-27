27 октября

26 октября

25 октября

Популярное

AI-редактор и знаток кыргызского: В Бурятии обнародовали самые необычные вакансии

AI-редактор и знаток кыргызского: В Бурятии обнародовали самые необычные вакансии
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Соискателям при этом предлагают приличные деньги

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter назвали самые необычные вакансии, размещённые на сайте hh.ru в Бурятии в октябре. Одна из них – руководитель полётов, который должен обеспечивать безопасность воздушного движения, руководить полётами судов и контролировать использование воздушного пространства.
 
От кандидата требуется профильное образование и опыт работы. Ему, в свою очередь, гарантируют выплату подъёмных – до 100 тысяч рублей, возмещение транспортных расходов и компенсацию за аренду жилья. Правда, размер зарплаты на сайте не указали.
 
Соискатели, владеющие навыками копирайтинга, могут попробовать себя в качестве AI-редактора. Главная его задача – написание и редактирование текстов, созданных нейросетями. Это место подойдёт кандидатам с высокой грамотностью и навыками фактчекинга. Зарабатывать можно 75 тысяч рублей в месяц – правда, это сумма до вычета налогов.

Ещё одна необычная вакансия – специалист со знанием кыргызского языка, которому предлагают от 30 тысяч рублей. Сотруднику службы поддержки предстоит консультировать пользователей и предавать полученную информацию разработчикам и менеджерам компании. На должность рассматриваются опытные претенденты, владеющие русским и кыргызским.

Также в списке – предложения для инспектора по экологическому надзору (от 35 до 70 тысяч на руки), аппаратчика по разделению благородных и редкоземельных элементов (от 55 900 рублей до вычета налогов), автора работ по таможенному делу (до 90 тысяч чистыми) и звукооператора (от 33 456 до вычета налогов).
вакансии работа зарплата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии резко вырос спрос на гадалок и знахарей
В Бурятии резко вырос спрос на гадалок и знахарей
Общество, 27.10.2024
Жители республики ринулись к ним от безысходности
В Улан-Удэ тысячи верующих приложились к величайшей святыне
В Улан-Удэ тысячи верующих приложились к величайшей святыне
Общество, 27.10.2024
В столицу Бурятии привезли ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы


Родителей школьников возмутили учебники с «ломаным» бурятским
Родителей школьников возмутили учебники с «ломаным» бурятским
Общество, 27.10.2024
Они заявили, что национальный язык стал очень сложным для изучения

В селе Бурятии из-за «накладки» с землёй выкорчевали детскую площадку
В селе Бурятии из-за «накладки» с землёй выкорчевали детскую площадку
Общество, 27.10.2024
Потраченные на неё два миллиона улетели в трубу
Съёмные квартиры в Улан-Удэ сравнялись по цене с московскими
Съёмные квартиры в Улан-Удэ сравнялись по цене с московскими
Общество, 27.10.2024
Некоторые из них сдают аж за 70 тысяч в месяц
В Улан-Удэ растёт недовольство работой маршруток
В Улан-Удэ растёт недовольство работой маршруток
Общество, 27.10.2024
Горожане не могут дождаться их и ездят в жуткой тесноте
В Бурятии подбираются к летним верандам с алкоголем
В Бурятии подбираются к летним верандам с алкоголем
Общество, 27.10.2024
Продавать его там разрешат только при определённых условиях
В Бурятии неожиданно подешевели частные дома
В Бурятии неожиданно подешевели частные дома
Общество, 27.10.2024
Такое жильё в республике теперь обойдётся почти в 5 миллионов
Улан-удэнцы не хотят растягивать ноябрьские праздники
Улан-удэнцы не хотят растягивать ноябрьские праздники
Общество, 27.10.2024
Большинство горожан проведут их дома
До -16 похолодает в Бурятии
До -16 похолодает в Бурятии
Общество, 27.10.2024
А на некоторые районы республики обрушится снег
Кому жить хорошо: В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые профессии
Кому жить хорошо: В Бурятии назвали самые высокооплачиваемые профессии
Общество, 27.10.2024
Эксперты рассказали, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц

Нестандартная скамейка в центре Улан-Удэ озадачила соцсети
Нестандартная скамейка в центре Улан-Удэ озадачила соцсети
Общество, 27.10.2024
Горожане решили, что она там совсем не к месту
Дацан в Бурятии украсит ещё одно гигантское хурдэ
Дацан в Бурятии украсит ещё одно гигантское хурдэ
Общество, 27.10.2024
В него вложат 100 тысяч листов с мантрой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^