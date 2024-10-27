AI-редактор и знаток кыргызского: В Бурятии обнародовали самые необычные вакансии



Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter назвали самые необычные вакансии, размещённые на сайте hh.ru в Бурятии в октябре. Одна из них – руководитель полётов, который должен обеспечивать безопасность воздушного движения, руководить полётами судов и контролировать использование воздушного пространства.



От кандидата требуется профильное образование и опыт работы. Ему, в свою очередь, гарантируют выплату подъёмных – до 100 тысяч рублей, возмещение транспортных расходов и компенсацию за аренду жилья. Правда, размер зарплаты на сайте не указали.



Соискатели, владеющие навыками копирайтинга, могут попробовать себя в качестве AI-редактора. Главная его задача – написание и редактирование текстов, созданных нейросетями. Это место подойдёт кандидатам с высокой грамотностью и навыками фактчекинга. Зарабатывать можно 75 тысяч рублей в месяц – правда, это сумма до вычета налогов.



Ещё одна необычная вакансия – специалист со знанием кыргызского языка, которому предлагают от 30 тысяч рублей. Сотруднику службы поддержки предстоит консультировать пользователей и предавать полученную информацию разработчикам и менеджерам компании. На должность рассматриваются опытные претенденты, владеющие русским и кыргызским.



Также в списке – предложения для инспектора по экологическому надзору (от 35 до 70 тысяч на руки), аппаратчика по разделению благородных и редкоземельных элементов (от 55 900 рублей до вычета налогов), автора работ по таможенному делу (до 90 тысяч чистыми) и звукооператора (от 33 456 до вычета налогов).

