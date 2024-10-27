В Бурятии подбираются к летним верандам с алкоголем



В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий розничную продажу алкоголя на так называемых летних верандах кафе, баров и ресторанов. Соответствующий документ разместили тогда на сайте официального опубликования правовых актов.



Согласно ему, с 1 июня 2024-го торговать спиртным можно в сезонных залах обслуживания посетителей. Под ними подразумевается временное сооружение или конструкция, которая примыкает к заведению общепита либо находится на прилегающей к нему территории. Наличие лицензии на продажу горячительных напитков при этом обязательно.



Ранее возлияния на летних верандах и террасах формально находились под запретом и считались административным правонарушением. За это можно было схлопотать немалый штраф (от 30 до 40 тысяч рублей для самих сотрудников и до 1500 рублей – для гостей) и даже лишиться вышеупомянутой лицензии. Однако де-факто табу практически всегда игнорировалось. И поскольку такие террасы и «дворики» – неотъемлемая часть заведения, существовала некая правовая неопределённость, которую законопроект и исправил.



Теперь изменения, одобренные на федеральном уровне, предстоит принять и в Бурятии. Их обсудили на недавнем заседании комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.



Как пояснили в республиканском парламенте, правки уже поддержали местные бизнесмены и представители общественных организаций. При продаже спиртного в сезонных зонах должны соблюдаться общие требования к его реализации при оказании услуг общепита. Потребуется и документ о том, что веранда отвечает региональным требованиям к размещению и обустройству территории. Их, в свою очередь, будет устанавливать уполномоченный орган – Минпромторг РБ.



Пьянству – бой



Минувшим летом в Бурятии приняли антиалкогольный закон, который вступит в силу с 1 марта 2025 года. На июньской сессии депутаты Хурала внесли изменения в статьи 5 и 6 республиканского закона «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».



В частности, торговлю горячительными напитками с весны запретят с 20:00 до 11:00. Пока что делать это нельзя с 21:00 до 09:00.



Сейчас алкоголь не продают во время последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня, в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября. Исключение делают лишь для заведений общепита, где спиртное есть в меню. Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.



Через несколько месяцев список расширится – табу также введут во всемирный день здоровья 7 апреля, День семьи, любви и верности 8 июля и всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября.



Ещё одно новшество – повышение уставного капитала организаций, имеющих право на розничную продажу горячительных напитков, с 60 до 300 тысяч рублей.



Если в многоэтажке есть общепит, приостанавливать торговлю там обяжут с 23:00. Правда, это почему-то не коснётся ресторанов. Увеличить придётся и площадь залов обслуживания в заведениях, которые находятся в МКД или рядом с ними. В Улан-Удэ она, к примеру, должна составлять не менее 50 квадратных метров, в других населённых пунктах – минимум 20 «квадратов». Алкомаркеты в домах прикроют, а остальным магазинам придётся убрать горячительное из ассортимента.



В прошлом году Бурятия оказалась на самом дне российского рейтинга трезвости, заняв в нём последнее, 85-ое место. А ещё она – пятая среди субъектов с наибольшим числом «пьяных» преступлений. В 2023-ем каждое пятое ДТП (18,7%) в РБ совершили водители, севшие за руль в нетрезвом виде.



В республике за 12 месяцев стало больше и отравившихся алкоголем и его суррогатами (на 31,9%). От этого скончались 152 человека (годом ранее – 138). Выросла смертность от алкогольной кардиомиопатии (на 24,5%) и алкогольного поражения печени (на 35,1%).



В правительстве уверены, что ужесточение правил продажи спиртного повлияет на число таких ДТП, преступлений и смертей, а продолжительность жизни в РБ каждый год будет увеличиваться на три месяца.

