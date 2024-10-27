В Улан-Удэ растёт недовольство работой маршруток

В столице Бурятии участились жалобы на частных перевозчиков. На этой неделе они буквально заполонили официальный паблик городской администрации во «ВКонтакте». Улан-удэнцы, в частности, недовольны работой автобусов, следующих по маршруту № 37.
Пассажиры утверждают, что их очень мало. «Вечерами – как сельди в бочке. Закупали кучу автобусов. Где они?», – поинтересовались люди.
В мэрии на это заявили о нехватке кадров. В 153 больших и автобуса среднего класса и ещё более 20 – малого – требуется как минимум 140 водителей. Что касается переполненных маршруток, сообщить о них можно в Госавтоинспекцию по номеру 8 (3012) 29-29-99.
- Сотрудники ГИБДД имеют право привлекать к административной ответственности за перевозку пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией транспортного средства, – подчеркнули в администрации.
А ещё горожане «потеряли» автобусы № 70 и 71. Некоторые так и вовсе решили, что их убрали. Как выяснилось, в октябре муниципальные – а всего их два – и в самом деле не курсировали по городу. Причина – всё та же.
- Неполный выход связан с нехваткой водительского состава, в том числе – из-за отпусков и больничных, а также с заменой транспортных средств на других маршрутах, – отметили власти и принесли извинения за неудобства. – Перевозчику уже поручили оперативно осуществлять замену либо скорректировать график движения автобусов.
В мэрии уточнили: на маршрут № 70 каждый день выходят 17 частных автобусов малого класса, а на 71-ый – 13. Интервалы между ними составляют от 8 до 15 минут, а после 20:00 – от 15 до 20.
- Основная причина отклонения в графике – транспортная загруженность магистральных улиц, – пояснили в администрации.
Со всеми претензиями улан-удэнцам посоветовали обращаться на горячую линию по номеру 8(3012) 45-45-53 (ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздники).
Новенькие «Газели» на востребованных маршрутах будут появляться по мере комплектования водительского состава. Это коснётся и автобусов, курсирующих в сотые кварталы.