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В Улан-Удэ растёт недовольство работой маршруток

В Улан-Удэ растёт недовольство работой маршруток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане не могут дождаться их и ездят в жуткой тесноте

В столице Бурятии участились жалобы на частных перевозчиков. На этой неделе они буквально заполонили официальный паблик городской администрации во «ВКонтакте». Улан-удэнцы, в частности, недовольны работой автобусов, следующих по маршруту № 37.

Пассажиры утверждают, что их очень мало. «Вечерами – как сельди в бочке. Закупали кучу автобусов. Где они?», – поинтересовались люди.

В мэрии на это заявили о нехватке кадров. В 153 больших и автобуса среднего класса и ещё более 20 – малого – требуется как минимум 140 водителей. Что касается переполненных маршруток, сообщить о них можно в Госавтоинспекцию по номеру 8 (3012) 29-29-99.

- Сотрудники ГИБДД имеют право привлекать к административной ответственности за перевозку пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией транспортного средства, – подчеркнули в администрации.

А ещё горожане «потеряли» автобусы № 70 и 71. Некоторые так и вовсе решили, что их убрали. Как выяснилось, в октябре муниципальные – а всего их два – и в самом деле не курсировали по городу. Причина – всё та же.

- Неполный выход связан с нехваткой водительского состава, в том числе – из-за отпусков и больничных, а также с заменой транспортных средств на других маршрутах, – отметили власти и принесли извинения за неудобства. – Перевозчику уже поручили оперативно осуществлять замену либо скорректировать график движения автобусов.

В мэрии уточнили: на маршрут № 70 каждый день выходят 17 частных автобусов малого класса, а на 71-ый – 13. Интервалы между ними составляют от 8 до 15 минут, а после 20:00 – от 15 до 20.

- Основная причина отклонения в графике – транспортная загруженность магистральных улиц, – пояснили в администрации.

Со всеми претензиями улан-удэнцам посоветовали обращаться на горячую линию по номеру 8(3012) 45-45-53 (ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздники).

Новенькие «Газели» на востребованных маршрутах будут появляться по мере комплектования водительского состава. Это коснётся и автобусов, курсирующих в сотые кварталы.
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