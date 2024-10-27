В Бурятии часть автовладельцев скоро освободят от транспортного налога

Некоторых жителей Бурятии в ближайшее время освободят от уплаты транспортного налога. Вопрос рассмотрят на следующей сессии Народного Хурала, намеченной на 18 ноября. Докладчиком по нему выступит глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.
Речь о региональном налоге, который идёт в республиканский бюджет. Как пояснили ранее в НХ, «нулевая» ставка коснётся родителей (законных представителей) детей-инвалидов, у которых есть медицинские показания для приобретения автомобиля в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Льгота будет распространяться на легковушки с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно.
Действовать она начнёт с 2024 года – то есть в 2025-ом платить налог автовладельцам уже не придётся. В Бурятии от него, по предварительным данным, избавят 70 человек. Объём выпадающих доходов оценили примерно в 368 200 рублей – именно столько недополучит казна.
Исключением станут родители, находящиеся на полном государственном обеспечении. В пояснительной записке к законопроекту говорится: в соответствии со статьёй 361.1 Налогового кодекса РФ, между министерством социальной защиты населения и федеральной налоговой службой по РБ предусмотрен обмен сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на льготу. По имеющимся данным, более чем в 60 российских регионах родители ребятишек с инвалидностью сегодня не отчисляют налог на транспорт.
В некоторых из них – Калмыкии, Якутии, Архангельской, Ивановской, Липецкой и Ростовской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и на Чукотке – мощность двигателя вообще не учитывается, а в 43-х «нулевая» ставка затрагивает владельцев авто до 150 лошадиных сил. В Челябинской области этот показатель составляет до 180, в Иркутской, Кемеровской, Московской и Тульской, а также в республике Марий Эл и Москве – до 200, в Калужской области – до 250 л. с.
Такой льготы, помимо Бурятии, пока нет в республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Коми, Северной Осетии – Алании, Татарстане, Тыве, Удмуртии, Чечне, Забайкалье, Пермском крае, Воронежской, Калининградской, Магаданской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской и Томской областях.
На сессии Хурала 26 сентября от транспортного налога освободили ветеранов боевых действий, а в феврале 2023-го – всех участников специальной военной операции.