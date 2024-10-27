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Дацан в Бурятии украсит ещё одно гигантское хурдэ

Дацан в Бурятии украсит ещё одно гигантское хурдэ
Общество,  Фото:vk.com/kurumkan.datsan
В него вложат 100 тысяч листов с мантрой

В мае возле Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» появился огромный молитвенный барабан – хурдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров. В него вложили 100 000 листов, на которых напечатали 153 миллиона мантр «Ом Таре Туттаре Туре Соха».

А в сентябре настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что на территории храма, около Цогчен дугана, установят ещё одно хурдэ – Арьябалы (Авалокитешвары) – таких же размеров со 100 000 листов с мантрой.

- На тонком энергетическом уровне её благая сила будет распространяться во все стороны, во все миры. Установив хурдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им, – пояснил тогда Олег Намжилов на официальной странице «Гандан Ше Дувлин» во «ВКонтакте».

На днях он рассказал в соцсетях, что практически весь необходимый материал закупили и подготовительные работы уже завершились.

- Металлический каркас собрали, углубление-яму пробурили, толстостенную трубу-ось привезли и установили, покрыли её грунтовкой и подогнали под этот каркас. Зимой и весной изготовят крышу и украшения и напечатают мантры. Потом надо всё перевезти из Улан-Удэ в Курумкан, – пояснил Еши Намжил лама.

Установка хурдэ начнётся, когда в Бурятию вновь придёт тепло. Кстати, в «Гандан Ше Дувлин» есть специальная книга-реестр с именами людей, жертвующих деньги на такие религиозные объекты и сооружения. На больших ежегодных молебнах (возрастное ограничение – 12+) эти списки читают и освящают дымом благовоний.
дацан буддизм лама

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