Дацан в Бурятии украсит ещё одно гигантское хурдэ

В мае возле Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» появился огромный молитвенный барабан – хурдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров. В него вложили 100 000 листов, на которых напечатали 153 миллиона мантр «Ом Таре Туттаре Туре Соха».А в сентябре настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что на территории храма, около Цогчен дугана, установят ещё одно хурдэ – Арьябалы (Авалокитешвары) – таких же размеров со 100 000 листов с мантрой.- На тонком энергетическом уровне её благая сила будет распространяться во все стороны, во все миры. Установив хурдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им, – пояснил тогда Олег Намжилов на официальной странице «Гандан Ше Дувлин» во «ВКонтакте».На днях он рассказал в соцсетях, что практически весь необходимый материал закупили и подготовительные работы уже завершились.- Металлический каркас собрали, углубление-яму пробурили, толстостенную трубу-ось привезли и установили, покрыли её грунтовкой и подогнали под этот каркас. Зимой и весной изготовят крышу и украшения и напечатают мантры. Потом надо всё перевезти из Улан-Удэ в Курумкан, – пояснил Еши Намжил лама.Установка хурдэ начнётся, когда в Бурятию вновь придёт тепло. Кстати, в «Гандан Ше Дувлин» есть специальная книга-реестр с именами людей, жертвующих деньги на такие религиозные объекты и сооружения. На больших ежегодных молебнах () эти списки читают и освящают дымом благовоний.