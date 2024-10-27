Чудом выживший в открытом море уроженец Бурятии не смог проститься с погибшими родными

В прошлую пятницу, 25 октября, 49-летнего уроженца Бурятии и его 15-летнего сына, погибших в Охотском море, проводили в последний путь. Ранее сообщалось, что мужчину похоронят в Улан-Удэ 28-го числа, но дата, судя по всему, изменилась. Тело умершего от истощения путешественника на этой неделе привезли в столицу республики. Здесь проживает его мать.
С мальчиком попрощались в тот же день в Красноярске. Именно там он жил с мамой и младшей сестрой после развода родителей. Хоронили подростка в закрытом гробу, сообщает «Московский комсомолец в Красноярске». На траурную церемонию пришли его друзья и школьные товарищи.
А наш чудом спасшийся 46-летний земляк по-прежнему находится в областной больнице в Магадане. Как отмечается «Комсомольская правда в Иркутске», комментарии он пока не даёт и с журналистами будет общаться уже после выписки. Проститься со старшим братом и племянником не смог – медики не разрешают ему даже вставать с койки.
Все трое ещё в начале августа отправились в путешествие на лодке. Выживший мужчина работал вахтовиком на Сахалине и очень хотел показать близким местные красоты и гренландских китов. В Охотском море они планировали пробыть всего несколько часов.
Однако, по предварительным данным, у катамарана, на котором плыли путешественники, заглох мотор и он стал неуправляемым. По другой версии, на обратном пути судно сбилось с курса и потеряло управление – предварительно, из-за сильного шторма. Так или иначе, связь с туристами оказалась потеряна. Их принялись искать спасатели сразу из трёх регионов – Сахалинской области, Хабаровского края и Камчатки.
Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы Охотского моря. Обнаружили плавсредство спустя два с лишним месяца. Родные уроженца Бурятии погибли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов, продрейфовав в открытом море 67 дней и несколько недель – с двумя мертвецами.
Спасли нашего земляка члены экипажа рыбопромыслового судна «Ангел». Его и обоих покойных доставили в Магадан. Выжившего туриста привезли в медучреждение и поместили в противошоковую палату.
Мужчина планирует вернуться на родину. Говорит, что избежал смерти только благодаря божьей помощи. Власти региона пообещали приобрести ему билеты домой. Путешественник пошёл на поправку – СМИ пишут, что за последнюю неделю он набрал два килограмма.