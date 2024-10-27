У школьников в Бурятии начинаются осенние каникулы

В этот раз они растянутся на восемь дней
Школьники в Бурятии уходят на осенние каникулы. Они начнутся уже в этот понедельник, 28 октября.
Дети вернутся к занятиям в следующий вторник, 5 ноября, поскольку 4-го будет День народного единства. Таким образом, ребятишек ждёт восьмидневный перерыв в учёбе.
А вот работающим жителям республики придётся трудиться
по субботу, 2 ноября включительно. За ней последует двухдневный уик-энд.
Как сообщал «Байкал-Daily», положенный по закону выходной перенесли со 2-го числа на 30 апреля 2025-го, которое выпадает на среду. Сделали это, чтобы получился непрерывный отдых с 28 апреля по 1 мая.
Платить его перестанут 70 человек
В него вложат 100 тысяч листов с мантрой
Его брата и племянника, умерших от истощения, похоронили в один день
В этот раз они растянутся на восемь дней
А Селенга продолжает неумолимо отступать
Он познакомился с новым агропроизводством
После этого горожане взбунтовались против шаманских обрядов с животными
Жителям республики объяснили, кто имеет на них право
Люди стали ездить на них меньше
Ими накормили детей в двух городских СОШ
Жителям республики придётся трудиться шесть дней подряд
Там уже десять лет не работает канализация
Его обещают провести в населённых пунктах уже в следующем году
В начале месяца в республике царила 30-градусная жара, а под конец ударили заморозки
Пенсионеры не могут попасть к нему на приём