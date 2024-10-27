В столице Бурятии «замерла» Уда

А Селенга продолжает неумолимо отступать
Селенга в столице снижается. К утру 27 октября она опустилась ещё на 2 сантиметра – на 13 см ниже нулевой отметки гидропоста.
Уровень Уды не изменился и составляет 65 сантиметров, как и накануне. У Байкала он тоже прежний – 456,71 метра (по тихоокеанской системе высот).
Платить его перестанут 70 человек
В него вложат 100 тысяч листов с мантрой
Его брата и племянника, умерших от истощения, похоронили в один день
В этот раз они растянутся на восемь дней
А Селенга продолжает неумолимо отступать
Он познакомился с новым агропроизводством
После этого горожане взбунтовались против шаманских обрядов с животными
Жителям республики объяснили, кто имеет на них право
Люди стали ездить на них меньше
Ими накормили детей в двух городских СОШ
Жителям республики придётся трудиться шесть дней подряд
Там уже десять лет не работает канализация
Его обещают провести в населённых пунктах уже в следующем году
В начале месяца в республике царила 30-градусная жара, а под конец ударили заморозки
Пенсионеры не могут попасть к нему на приём