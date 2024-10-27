В столице Бурятии «замерла» Уда

Селенга в столице снижается. К утру 27 октября она опустилась ещё на 2 сантиметра – на 13 см ниже нулевой отметки гидропоста.Уровень Уды не изменился и составляет 65 сантиметров, как и накануне. У Байкала он тоже прежний – 456,71 метра (по тихоокеанской системе высот).

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