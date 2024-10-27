В Улан-Удэ умер чёрный козёл «отпущения»



Впрочем, многие наши земляки считают родовые обряды пережитком прошлого. «Средневековье какое-то, жалко животное», «Думают, что если кого-то убили и навешали тряпок, то счастье привалит, а на самом деле грех на душу берут», «Неужели те, кто это сделал, действительно думают, что у них всё будет хорошо? Животное мучается и каждый день ходит холодное и голодное», «Издеваются – навесят ленты, выкинут на улицу, пока собаки не разорвут. Тогда счастья привалит обрядчикам», – возмутились участники сообщества. Столь бурно они отреагировали на новость о том, что чёрный козёл умер и лежал какое-то время в 142 квартале. Фото с несчастной почившей скотиной тоже выложили под постом.







В столице Бурятии на днях заметили чёрного козла с разноцветными лентами, гулявшего в микрорайоне Энергетик. Фото с ним выложили в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Бедный, холодно, наверное», – говорилось в посте.В комментариях к публикации предположили, что на снимке – так называемый ритуальный козёл «отпущения». Шаманские обряды () с участием этих животных проводят, чтобы снять родовое проклятие с какой-либо семьи.Парнокопытное, «берущее» его на себя, должно уйти. Для этого козлика выпускают подальше от населённых пунктов. Дальнейшая судьба скотины не отслеживается – в основном она просто теряется.Подобных сельхозживотных – причём и чёрного, и белого цвета – уже неоднократно видели на улицах Улан-Удэ и многих они пугали не на шутку. Существует поверье, что трогать таких парнокопытных нельзя. Однако в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» не раз заявляли: бояться их не стоит. Если козёл вернулся к хозяевам, значит, обряд выполнен не полностью и его нужно провести ещё раз. Если же пришёл к другим людям, то никакой опасности не несёт.