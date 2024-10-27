В Бурятии рассказали о выплатах за неподъёмно дорогие дрова

В Бурятии не утихает недовольство стоимостью твёрдого топлива. Как сообщал «Байкал Daily», в сентябре тревогу из-за неподъёмных цен на него забили в Баргузинском районе. Да и во многих других дрова стали практически «золотыми». Жители республики уверены, что древесина с каждым днём будет только дорожать.
Депутаты из Усть-Баргузина даже направили обращение по этому поводу в Народный Хурал. В нём рассказали о трудностях при заготовке топлива, с которыми приходится сталкиваться сельчанам.
Вопрос обсуждался на недавнем заседании комитета НХ по экономической политике. Сложившуюся сегодня ситуацию там охарактеризовали как «патовую». И даже назвали её причину – это конфликт федеральных законов о центральной экологической зоне (ЦЭЗ), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), Лесного кодекса, приказов и разного рода ограничений. «Доступ в лес невозможен без договоров и с арендаторами», – заявили в республиканском парламенте.
В Хурале подчеркнули: проблемы с древесиной, ценами на неё и получением субсидий есть во всех районах РБ. Об этом говорят и сами народные избранники, и представители муниципалитетов.
Тем временем еравнинцы поинтересовались, что будет с выплатами за дрова нуждающимся пенсионерам. В группе «Еравна-инфо.24/7» на днях сообщили, что они подорожали аж вдвое.
В отделе соцзащиты райадминистрации пояснили: предельная цена на них в муниципальном образовании с 1 июля увеличилась до 1108 рублей 30 копеек за кубометр. До этого, с июля 2022-го до конца июня 2024-го, было 1014 рублей. А утверждённая в республике социальная норма для домов с печным отоплением – 12,6 кубометра. Получается, что размер единовременной компенсации (размером в 50%) составит 6982 рубля 29 копеек (1108,3 х 12,6 х 50%).
Рассчитывать на выплату за полный календарный год вправе ветераны труда, труженики тыла, репрессированные, инвалиды, семьи с имеющие детьми-инвалидами, члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Это прописано в пункте № 13 постановления правительства РБ № 359 от 9 ноября 2006 года («О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат»). Деньги через банки получателям перечислят в феврале 2025-го, а по почте их доставят в марте, отмечает «Еравна-инфо.24/7».