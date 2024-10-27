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В Бурятии пассажиры охладели к автобусам

В Бурятии пассажиры охладели к автобусам
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Люди стали ездить на них меньше

В начале октября в республике насчитывалось 346 предприятий (организаций) и 1735 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере автомобильного транспорта. Об этом рассказали в Бурятстате в преддверии Дня автомобилиста, который отмечается 27 октября.

В парке грузового транспорта в Бурятии в конце 2023 года значилось 3300 единиц. В первые девять месяцев 2024-го – с января по сентябрь – с помощью него отгрузили и перевезли товары на 8 миллиардов 65 миллионов 500 тысяч рублей – это на 14,5% (в действующих ценах) больше, чем за аналогичный период прошлого. На профильных предприятиях сегодня трудится 1600 человек, которые получают в среднем 79 200 рублей в месяц.

Пассажирские перевозки в республике осуществляют 2200 автобусов, включая маршрутки. За два года, с 2022-го, их стало больше на 8,9%, а адаптированных к обслуживанию маломобильных людей – на 12,5%. Таких в регионе сейчас 782.

С января по сентябрь на общественном транспорте перевезли 43 миллиона 900 тысяч пассажиров – на 9,8% меньше по сравнению с 2023-м. Пассажирооборот за 12 месяцев сократился на 3,2%.
 
- Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на предприятиях пассажирского автотранспорта составила 1600 человек, а среднемесячная начисленная заработная плата – 61 400 рублей, – отметили в ведомстве.


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