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В Улан-Удэ до 7 градусов тепла

В Улан-Удэ до 7 градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осадков в столице региона не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 октября по республике переменная облачность, по южной половине преимущественно без осадков, по северной - местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные и сильные снегопады. Днём 3-8 градусов тепла, местами 0, -5, по юго-западу до 13 градусов выше ноля. Ветер переменный 4-9 м/с.

В Улан-Удэ без осадков. Днём воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, ветер переменный 2-7 м/с.


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