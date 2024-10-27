В Улан-Удэ до 7 градусов тепла

Осадков в столице региона не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 октября по республике переменная облачность, по южной половине преимущественно без осадков, по северной - местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные и сильные снегопады. Днём 3-8 градусов тепла, местами 0, -5, по юго-западу до 13 градусов выше ноля. Ветер переменный 4-9 м/с.
В Улан-Удэ без осадков. Днём воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, ветер переменный 2-7 м/с.
Осадков в столице региона не ожидается
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