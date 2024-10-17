В Бурятии сегодня холодно и ветрено

Ожидается ветер до 22 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 октября по республике облачно, местами мокрый снег и снег. На дорогах местами гололедица, снежные накаты. Ветер 17-22, в отдельных районах 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +5 до -5 градусов.
В Улан-Удэ ожидается небольшой мокрый снег. Днём порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. Днём около ноля градусов.
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