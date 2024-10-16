В Усть-Ордынском округе состоится турнир памяти Олега Алексеева

С 29 по 31 октября в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт открытый региональный турнир по вольной борьбе. Соревнования посвятят памяти заслуженного мастера спорта по вольной борьбе, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона Европы, обладателя кубка мира Олега Алексеева.Местом проведения турнира станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» в посёлке Усть-Ордынский. К участию допускаются юноши 2007, 2008-2010, 2011-2013, 2014 годов рождения и девушки 2009 и 2012 годов рождения.Открытие соревнований состоится 30 октября в 11:00. Поединки начнутся с 9:00. 31 октября с 10:00 пройдут утешительные встречи и финалы. В 16:00 начнётся абсолютное первенство по бурятской борьбе. В 17:00 будут награждены победители и призёры турнира.