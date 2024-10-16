17 октября

16 октября

Популярное

В Усть-Ордынском округе состоится турнир памяти Олега Алексеева

В Усть-Ордынском округе состоится турнир памяти Олега Алексеева
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие примут юные борцы и борицы

С 29 по 31 октября в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт открытый региональный турнир по вольной борьбе. Соревнования посвятят памяти заслуженного мастера спорта по вольной борьбе, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона Европы, обладателя кубка мира Олега Алексеева.

Местом проведения турнира станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» в посёлке Усть-Ордынский. К участию допускаются юноши 2007, 2008-2010, 2011-2013, 2014 годов рождения и девушки 2009 и 2012 годов рождения.

Открытие соревнований состоится 30 октября в 11:00. Поединки начнутся с 9:00. 31 октября с 10:00 пройдут утешительные встречи и финалы. В 16:00 начнётся абсолютное первенство по бурятской борьбе. В 17:00 будут награждены победители и призёры турнира.

Возрастное ограничение: 6+.
вольная борьба спорт Усть-Ордынский Бурятский округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет патриотический форум детей и молодёжи
Улан-Удэ примет патриотический форум детей и молодёжи
Общество, 16.10.2024
На нём обсудят вопросы и практики патриотического воспитания
На севере Бурятии соберутся представители различных национальностей
На севере Бурятии соберутся представители различных национальностей
Общество, 16.10.2024
В Северобайкальске развернётся культурный фестиваль
В Бурятии стартовал конкурс молодёжной социальной рекламы
В Бурятии стартовал конкурс молодёжной социальной рекламы
Общество, 16.10.2024
Участие примут учащиеся и студенты республики
В Бурятии развернётся республиканский фестиваль педагогических семей
В Бурятии развернётся республиканский фестиваль педагогических семей
Общество, 16.10.2024
Очный этап состоится 25 октября в столице региона
В селе Бурятии построена система централизованного водоснабжения
В селе Бурятии построена система централизованного водоснабжения
Общество, 16.10.2024
Жители Гусиного озера: «Сейчас вода другая, нет ни запаха, ни осадка никакого»
Улан-Батор собирается стать центром киберспорта в Азии
Улан-Батор собирается стать центром киберспорта в Азии
Общество, 16.10.2024
В городе пройдёт киберспортивный турнир с призовым фондом в 100 тысяч долларов
В Иркутской области «разграничили» три водопада
В Иркутской области «разграничили» три водопада
Общество, 16.10.2024
Они расположены на территории Слюдянского и Ольхонского районов
В Бурятии соревновались лучшие мэргэны
В Бурятии соревновались лучшие мэргэны
Общество, 16.10.2024
Спортсмены состязались в стрельбе из бурятского лука
Жительница Агинского округа отпраздновала столетие
Жительница Агинского округа отпраздновала столетие
Общество, 16.10.2024
В посёлке Орловском поздравляли Марию Головину
Бурятия приняла всероссийские стрелковые соревнования
Бурятия приняла всероссийские стрелковые соревнования
Общество, 16.10.2024
Спортсмены соревновались в стрельбе из нарезного карабина
Улан-Удэ внезапно встал в огромных пробках
Улан-Удэ внезапно встал в огромных пробках
Общество, 16.10.2024
Из-за дорожных заторов в городе опаздывали и трамваи
В Бурятии шаманы попросят об исцелении всех людей от болезней
В Бурятии шаманы попросят об исцелении всех людей от болезней
Общество, 16.10.2024
Для этого они устроят специальный обряд
В Бурятии сельчанам пришлось самим доделывать за рабочими дороги
В Бурятии сельчанам пришлось самим доделывать за рабочими дороги
Общество, 16.10.2024
Для этого они собрали деньги и наняли спецтехнику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^