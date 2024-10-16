Улан-Батор собирается стать центром киберспорта в Азии

С 2027 года Улан-Батор поставил перед собой цель ежегодно проводить киберспортивные турниры уровня «А» с призовым фондом в один миллион долларов США. Кроме того, столица Монголии стремится стать центром киберспорта в Азии, наравне с такими европейскими городами как Кёльн (Германия) или Катовице (Польша).Так, в этом году администрация Улан-Батора совместно с Монгольской ассоциацией киберспорта (MESA) организуют киберспортивный турнир «MESA Invitational Fall 2024» (возрастное ограничение: 16+) с призовым фондом 100 000 долларов США. Мероприятие проведут 4 ноября, сообщает новостное агентство «Монцамэ».- В этом году мы успешно организовали турнир «MESA Nomadic Masters» с призовым фондом в 100 000 долларов, в котором 8 команд (4 из Европы и 4 из Азии) соревновались в течение 3 дней. В мероприятии приняли участие ведущие команды мира, такие как «OG», «Gaimin Gladiators», «Bleed» и «Aurora», и теперь мы вновь готовы приветствовать лучшие команды в Улан-Баторе, - заявили в Монгольской ассоциации киберспорта.