В Иркутской области «разграничили» три водопада

В Иркутской области утверждены границы охранных зон памятников природы регионального значения: «Водопады реки Подкомарной», «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымянной». Указы подписал губернатор региона Игорь Кобзев.Памятник природы «Водопады реки Подкомарной» расположен на территории Слюдянского района, а «Водопад на реке Заворотницкой» и «Водопад на реке Безымянной» находятся в Ольхонском районе.- Охранные зоны необходимы для того, чтобы уникальные природные объекты могли сохранять свои экосистемы и ландшафтные особенности. Это важная часть природоохранной работы региона, – отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, охранные зоны установлены вокруг 33 памятников природы. До конца года планируется утвердить ещё 9 охранных зон, что будет способствовать ещё большей защите природного наследия региона.