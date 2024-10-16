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Улан-Удэ примет патриотический форум детей и молодёжи

Улан-Удэ примет патриотический форум детей и молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

На нём обсудят вопросы и практики патриотического воспитания

С 17 по 18 октября в Улан-Удэ проведут патриотический форум детей и молодёжи «Слава России! Народу Слава!». Мероприятие будет проходить на различных площадках города. Участников примут в национальной библиотеке РБ, региональном филиале государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», управлении Росгвардии по республике, сквере «Ровесников, ушедших в бой», ВСГИК, КТЦ «Феникс».

- Патриотический форум детей и молодёжи «Слава России! Народу Слава!» выступает коммуникативной площадкой для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов патриотического воспитания молодёжи, обмена лучшими практиками в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи, знакомства с направлениями современной системы в сфере патриотического воспитания, - сообщает Восточно-Сибирский государственный институт культуры.

Ожидается, что за два дня работы форума будет охвачено порядка 330 человек. Участие примут учащиеся, студенты и молодые специалисты образовательных организаций высшего образования Дальнего Востока в возрасте от 7 до 35 лет: лидеры студенческого самоуправления, руководители гражданско-патриотических объединений, члены патриотических и добровольческих (волонтёрских) объединений.

- Участникам предоставляется возможность обсудить важные вопросы, связанные с историей, культурой и традициями своего народа, привития подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества, - заявили в пресс-службе ВСГИК.

Возрастное ограничение: 6+.

Улан-Удэ Бурятия форум патриотическое воспитание молодежь дети

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