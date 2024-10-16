В Бурятии стартовал конкурс молодёжной социальной рекламы

В Бурятии объявлен XI республиканский конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и студентов образовательных учреждений региона «Мы — молодёжь, выбираем ЗОЖ!». Об этом рассказали в министерстве здравоохранения РБ.Участники могут снять видеоролики и отправить их на электронную почту: rcmp_bur2@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс соц. рекламы для ОКиОП». Требования к видеоролику: формат avi, mp4 (соотношение сторон 16:9); продолжительность — не более 30 секунд. В заявке необходимо указать: название работы, заявленную номинацию, полное Ф.И.О. участника, дату рождения, Ф.И.О. руководителя и телефон, адрес места жительства, место учёбы, телефон участника (законного представителя, если ребёнок несовершеннолетний), краткое описание работы.Ролики примут участие в следующих номинациях конкурса:- «Разговор о правильном питании» — за лучшее освещение темы рационального питания и пропаганды ЗОЖ;- «Любовь это…» — за лучшее освещение темы сохранения репродуктивного здоровья и популяризации семейных ценностей;- «Здоровая страна начинается с тебя!» — за лучшее освещение темы профилактики употребления наркотических, алкогольных веществ и рискового поведения;- «Движение – жизнь» — за лучшее освещение темы физической активности как одной из составляющих здорового образа жизни;-«Во имя жизни» — за лучшее освещение темы развития и пропаганды безвозмездного донорства крови;- «Я люблю тебя, жизнь!» — за лучшее освещение темы позитивного мышления, заботе о психическом здоровье и борьбы со стрессом;- «Здоровье под контролем» — за лучшее освещение темы необходимости и важности своевременного прохождения профилактических мероприятий (профилактические осмотр, диспансеризация).