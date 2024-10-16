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В Бурятии стартовал конкурс молодёжной социальной рекламы

В Бурятии стартовал конкурс молодёжной социальной рекламы
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Участие примут учащиеся и студенты республики

В Бурятии объявлен XI республиканский конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и студентов образовательных учреждений региона «Мы — молодёжь, выбираем ЗОЖ!». Об этом рассказали в министерстве здравоохранения РБ.

Участники могут снять видеоролики и отправить их на электронную почту: rcmp_bur2@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс соц. рекламы для ОКиОП». Требования к видеоролику: формат avi, mp4 (соотношение сторон 16:9); продолжительность — не более 30 секунд. В заявке необходимо указать: название работы, заявленную номинацию, полное Ф.И.О. участника, дату рождения, Ф.И.О. руководителя и телефон, адрес места жительства, место учёбы, телефон участника (законного представителя, если ребёнок несовершеннолетний), краткое описание работы.

Ролики примут участие в следующих номинациях конкурса:
- «Разговор о правильном питании» — за лучшее освещение темы рационального питания и пропаганды ЗОЖ;
- «Любовь это…» — за лучшее освещение темы сохранения репродуктивного здоровья и популяризации семейных ценностей;
- «Здоровая страна начинается с тебя!» — за лучшее освещение темы профилактики употребления наркотических, алкогольных веществ и рискового поведения;
- «Движение – жизнь» — за лучшее освещение темы физической активности как одной из составляющих здорового образа жизни;
-«Во имя жизни» — за лучшее освещение темы развития и пропаганды безвозмездного донорства крови;
- «Я люблю тебя, жизнь!» — за лучшее освещение темы позитивного мышления, заботе о психическом здоровье и борьбы со стрессом;
- «Здоровье под контролем» — за лучшее освещение темы необходимости и важности своевременного прохождения профилактических мероприятий (профилактические осмотр, диспансеризация).

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс реклама молодежь

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