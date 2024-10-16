В селе Бурятии построена система централизованного водоснабжения

Для жителей села Гусиное озеро в Селенгинском районе Бурятии построена новая система централизованного водоснабжения. В рамках программы пробурено 4 скважины на глубину сто метров. Для стабильного водоснабжения реализованы все этапы: от скважин и водоподготовки до установки водоколонок. Проложено более 18 км сетей.- В результате масштабной модернизации установлено тридцать две водоколонки, пятьдесят пожарных гидрантов. Это повысит уровень противопожарной безопасности, в селе много деревянных строений, среди них старейший объект культурного наследия Тамчинский дацан. В результате вместо хлорированной воды, как было ранее, из крана идёт чистая питьевая вода, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.Вся система водоснабжения подключена к резервной дизельной электростанции, поэтому перебоев с электроснабжением на водозаборном объекте не будет.По словам подрядчиков, самым сложным была прокладка труб за короткий срок, так как, чтобы не ломать дороги, применялось горизонтально направленное бурение. Также были проведены такие работы, как бурение скважин, строительство станций водоподготовки, строительство резервуаров, насосной станции повышения давления. Теперь на данном объекте все процессы находятся в автоматическом режиме, с минимумом участия людей. Мощность станции – 480 кубометров в сутки. Всего на централизованное водоснабжение для села было выделено из федерального бюджета триста миллионов рублей.Отметим, что старая система была построена в 1939 году, и вода не соответствовала новым требованиям. Именно поэтому администрация Селенгинского района подала в Минстрой Бурятии пакет документов на финансирование строительства новых водозаборных сооружений и всей системы водоснабжения. В свою очередь, республиканское министерство, включило объект на федеральное финансирование.