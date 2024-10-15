В улан-удэнской колонии провели соревнования «10 тысяч шагов к жизни»

Среди осуждённых исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провели соревнования «10 тысяч шагов к жизни».Участники соревновались нескольких дисциплинах: бег, жим лёжа и приседания со штангой, отжимания, подтягивания на перекладине, рывок гири и упражнения на бицепсы.- Все участники показали высокий уровень физической подготовки и проявили стойкость и целеустремлённость, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По итогам соревнований победителем соревнований стал осуждённый из отряда № 5.