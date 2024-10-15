В улан-удэнской колонии провели соревнования «10 тысяч шагов к жизни»

Осуждённые состязались в разных дисциплинах
Среди осуждённых исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провели соревнования «10 тысяч шагов к жизни».
Участники соревновались нескольких дисциплинах: бег, жим лёжа и приседания со штангой, отжимания, подтягивания на перекладине, рывок гири и упражнения на бицепсы.
- Все участники показали высокий уровень физической подготовки и проявили стойкость и целеустремлённость, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По итогам соревнований победителем соревнований стал осуждённый из отряда № 5.
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