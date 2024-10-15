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Жителям Бурятии рассказали, что делать, если разбился градусник

Жителям Бурятии рассказали, что делать, если разбился градусник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для уборки разбитого градусника используйте перчатки и респиратор, чтобы избежать контакта с ртутью

В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали, что делать, если разбился градусник.

Первые действия:

- не паникуйте! В первую очередь успокойтесь. Не трогайте разбитые осколки голыми руками;
- обеспечьте вентиляцию помещения. Откройте окна или форточки, чтобы вывести пары ртути;
- удалите животных и детей из комнаты. Ртуть опасна для здоровья;
- для уборки разбитого градусника используйте перчатки и респиратор, чтобы избежать контакта с ртутью.

Как убрать ртуть:

- не используйте пылесос. Пылесос может распространить ртуть по помещению, усилив загрязнение.
- используйте стеклянный сосуд с холодной водой для сбора ртутных шариков.
- осторожно собирайте осколки градусника. Используйте губку или листок бумаги, чтобы аккуратно собрать осколки, не трогая ртутные шарики;
- запечатайте сосуд с ртутью и осколками. Плотно закройте сосуд, чтобы предотвратить испарение ртути;
- обратитесь в специализированные службы либо по номеру - 112. Свяжитесь с ними для демеркуризации(утилизации) ртутных отходов.

- Важно! Никогда не выбрасывайте ртуть в мусорное ведро! Не пытайтесь утилизировать ртуть самостоятельно, - предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Ртуть – тяжёлый металл, который опасен для здоровья. Вдыхание паров ртути может вызвать отравление, проявляющееся в следующих симптомах: головной боли, тошноте, рвоте, слабости, потере координации и повышенной раздражительности.

Жителям республики напомнили, что необходимо хранить градусники в безопасном месте, вне досягаемости детей и животных, а также обращаться с градусниками осторожно. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь по номеру единой службы спасения 112.
ртуть

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