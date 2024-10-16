На севере Бурятии соберутся представители различных национальностей

26 октября в Северобайкальске пройдёт фестиваль «Моя многонациональная семья». Темой мероприятия станут «семья» и «культурные традиции народов России. Участвовать в фестивале могут представители различных национальностей, проживающих в Северобайкальске.- У вас есть уникальная возможность рассказать о своей культуре и традициях. Мы будем рады выслушать ваши истории и поделиться опытом. Кроме того, участники получат помощь в пошиве национальных костюмов, что сделает ваше участие ещё более увлекательным, - сообщает пресс-служба администрации города.В программе запланированы презентации национальных обрядов, выступления и национальные кухни. Мероприятие проведут в доме культуры «Байкал»