На севере Бурятии соберутся представители различных национальностей

В Северобайкальске развернётся культурный фестиваль
26 октября в Северобайкальске пройдёт фестиваль «Моя многонациональная семья». Темой мероприятия станут «семья» и «культурные традиции народов России. Участвовать в фестивале могут представители различных национальностей, проживающих в Северобайкальске.
- У вас есть уникальная возможность рассказать о своей культуре и традициях. Мы будем рады выслушать ваши истории и поделиться опытом. Кроме того, участники получат помощь в пошиве национальных костюмов, что сделает ваше участие ещё более увлекательным, - сообщает пресс-служба администрации города.
В программе запланированы презентации национальных обрядов, выступления и национальные кухни. Мероприятие проведут в доме культуры «Байкал»
Возрастное ограничение: 6+.
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В Северобайкальске развернётся культурный фестиваль
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