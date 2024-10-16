В Бурятии развернётся республиканский фестиваль педагогических семей

Очный этап состоится 25 октября в столице региона
В Улан-Удэ проведут республиканский фестиваль педагогических семей «Семья и родина едины!». Мероприятие посвящено Году семьи в России в 2024 году.
- Главная идея фестиваля – повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, - сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Заочный этап включит в себя конкурс эссе «Родословная нашей семьи», конкурс видеороликов «Семейные традиции», фотоконкурс «Всей семьёй».
Очные конкурсы фестиваля проведут 25 октября в региональном центре единоборств «Патриот». Участники покажут визитные карточки «Семья и Родина едины!», посоревнуются в спортивном турнире «Папа, мама и я – вместе дружная семья» и краеведческом квесте, а также примут участие в военно-патриотической игре.
Возрастное ограничение: 0+.
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Очный этап состоится 25 октября в столице региона
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