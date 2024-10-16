В Бурятии развернётся республиканский фестиваль педагогических семей

В Улан-Удэ проведут республиканский фестиваль педагогических семей «Семья и родина едины!». Мероприятие посвящено Году семьи в России в 2024 году.- Главная идея фестиваля – повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, - сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.Заочный этап включит в себя конкурс эссе «Родословная нашей семьи», конкурс видеороликов «Семейные традиции», фотоконкурс «Всей семьёй».Очные конкурсы фестиваля проведут 25 октября в региональном центре единоборств «Патриот». Участники покажут визитные карточки «Семья и Родина едины!», посоревнуются в спортивном турнире «Папа, мама и я – вместе дружная семья» и краеведческом квесте, а также примут участие в военно-патриотической игре.