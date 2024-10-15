В Чите соберутся ориентировщики Байкальского региона

С 19 по 20 октября в Чите состоятся чемпионат и первенство Забайкальского края, а также матчевая встреча ориентировщиков Байкальского региона по спортивному ориентированию «Кубок имени Игоря Катасонова».Соревнования пройдут на спортивном полигоне «Сопка Батарейная». Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «кросс-классика», «кросс-эстафета» (2 человека).Участвовать будут группы:МЖ-10 - мальчики, девочки до 11 лет;МЖ-12 - мальчики, девочки до 13 лет;МЖ-14 -мальчики, девочки до 15 лет;МЖ-16 - юноши, девушки до 17 лет;МЖ-18 - юноши, девушки до 19 лет;МЖ-21 - мужчины, женщины старше 19 лет;МЖ-40 - мужчины, женщины старше 35 лет;МЖ-50+ - мужчины, женщины старшего возраста;Открытая группа - для новичков в ориентировании.Соревнования стартуют 19 октября в 12:00. В 13:00 будет дан старт на дистанции «кросс-классика». 20 октября с 12:00 состоятся кросс-эстафета и дистанция «кросс-выбор» для новичков.