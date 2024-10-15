В Чите соберутся ориентировщики Байкальского региона

С 19 по 20 октября в Чите состоятся чемпионат и первенство Забайкальского края, а также матчевая встреча ориентировщиков Байкальского региона по спортивному ориентированию «Кубок имени Игоря Катасонова».
Соревнования пройдут на спортивном полигоне «Сопка Батарейная». Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «кросс-классика», «кросс-эстафета» (2 человека).
Участвовать будут группы:
МЖ-10 - мальчики, девочки до 11 лет;
МЖ-12 - мальчики, девочки до 13 лет;
МЖ-14 -мальчики, девочки до 15 лет;
МЖ-16 - юноши, девушки до 17 лет;
МЖ-18 - юноши, девушки до 19 лет;
МЖ-21 - мужчины, женщины старше 19 лет;
МЖ-40 - мужчины, женщины старше 35 лет;
МЖ-50+ - мужчины, женщины старшего возраста;
Открытая группа - для новичков в ориентировании.
Соревнования стартуют 19 октября в 12:00. В 13:00 будет дан старт на дистанции «кросс-классика». 20 октября с 12:00 состоятся кросс-эстафета и дистанция «кросс-выбор» для новичков.
Возрастное ограничение: 0+.