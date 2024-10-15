В Бурятии состоится первенство по шахматам

В Бурятии пройдёт первенство республики по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Местом проведения соревнований станет городской шахматный клуб Улан-Удэ.К соревнованию допускаются спортсмены 2017 года рождения и моложе, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Бурятия. Предварительная регистрация участников проводится по электронной почте: darimachess@mail.ru.Система проведения первенства – швейцарская, в 9 туров. 18 октября c 9:00 до 10:00 состоится регистрация игроков. В 10:30 начнётся открытие турнира и стартует первый тур. 18 октября пройдут 1–3 туры, 19 октября – 4–6 туры. 20 октября проведут 7–9 и запланировано закрытие турнира.Первые три призёра награждаются денежными призами, медалями и дипломами. Также производится дополнительное награждение участников, сообщается в положении турнира.