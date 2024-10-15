В Монголии за три года посадили 84 миллиона деревьев

В Монголии рассказали о результатах национального движения «Миллиард деревьев», направленного на снижение воздействия изменений климата, защиту и увеличение лесных и водных ресурсов, а также на обеспечение экологического баланса. С момента реализации национального движения прошло три года.О достигнутых итогах за последние три года и будущих планах поделились представитель пресс-службы президента У. Золбаяр, советник президента по вопросам окружающей среды и политики «зелёного» развития Н. Батхуу и начальник агентства лесного хозяйства Б. Оюунсанаа.По их словам, 2021-2024 годы являются подготовительным этапом, в ходе которого уже высажено и выращено 84 миллиона деревьев. Поэтому со следующего года будут приступить к массовым посадкам на больших площадях. Так, Улан-Батор и аймаки, которые обязались посадить 680 миллионов деревьев, уже высадили более 38 миллионов. Лидером по количеству высаженных деревьев является аймак Сэлэнгэ, где было посажено 17 миллионов деревьев, что составляет 84 % от их обязательства на подготовительном этапе.- Предприятия и граждане в 2023-2024 годах получили финансирование в размере 12,4 миллиарда тугриков от банков и финансовых учреждений и высадили 2,1 миллиона деревьев. Члены Монгольской ассоциации банков подтвердили, что ежегодно будут делать взносы в национальное движение «Миллиард деревьев» не менее двух миллиардов тугриков. Также запланировано высадить 88 миллионов деревьев, а к 2030 году доля «зелёных кредитов» в отрасли достигнет 10 %, что составит более 5,2 триллиона тугриков, - заявил представитель пресс-службы президента У. Золбаяр.Кроме того, было объявлено о начале следующего этапа работы, целью которого является создание благоприятной среды для жизни и труда граждан. В рамках этого планируется создать парки, посвящённые национальному движению «Миллиард деревьев», в каждом аймаке, реализовать проект «Одна школа – один лес» и озеленить до пяти малых рек и ручьёв в аймаке Дархан-Уул, Говьсумбэр и Орхон, а также до десяти в остальных аймаках.- На уровне страны было создано 12,1 тонны запасов семян 39 видов деревьев и кустарников, что позволяет вырастить 292 миллиона саженцев. Количество граждан, предприятий и организаций, занимающихся размножением деревьев, увеличилось на 32 % и достигло 452. Эти организации создали запасы из примерно 63 миллионов саженцев, что свидетельствует о полной возможности высадить и вырастить миллиарды деревьев. В дальнейшем планируется значительно увеличить запасы саженцев до 100 миллионов в кратчайшие сроки, - поделился начальник агентства лесного хозяйства Б. Оюунсанаа.Согласно плану, на втором этапе реализации национального движения «Миллиард деревьев» в 2025-2027 годах будет высажено 570 миллионов деревьев, а на третьем этапе в 2028-2030 годах будет посажено и выращено 850 миллионов деревьев.