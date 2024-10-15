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В Северобайкальске выбрали самые поющие семьи

В Северобайкальске выбрали самые поющие семьи
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Победителями стала семья Кондаковых

12 октября в Северобайкальске состоялся первый семейный вокальный конкурс «Поющая семья». При поддержке болельщиков 20 семей-конкурсантов представили жюри свои творческие номера.

Помимо вокальных данных, каждая семья продемонстрировала артистизм и яркие костюмы. В результате непростого выбора места распределились следующим образом. Победителями в номинации «Дуэт» стала семья Кондаковых. Семья Кирпичёвых стала лауреатами второй степени в номинации «Трио». Замкнули тройку лидеров Елена Купцова и Лариса Николаева в номинации «Дуэт».

- Песня с давних времён является средством объединения людей, поднятия их жизненного тонуса и духовным цементом семейного счастья, - поделились участники конкурса.

Без внимания жюри не остались и другие участники. Семья Балдаевых получила специальный диплом в номинации «Хранители традиций». Семья Корчебных стала «Самой большой семьёй». Диплом за «Авторскую песню» был вручён семье Соболевых. Также было вручено звание «Самый юный участник», сообщает администрация Северобайкальска.
Северобайкальск конкурс семьи Бурятия

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