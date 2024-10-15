В Северобайкальске выбрали самые поющие семьи

12 октября в Северобайкальске состоялся первый семейный вокальный конкурс «Поющая семья». При поддержке болельщиков 20 семей-конкурсантов представили жюри свои творческие номера.Помимо вокальных данных, каждая семья продемонстрировала артистизм и яркие костюмы. В результате непростого выбора места распределились следующим образом. Победителями в номинации «Дуэт» стала семья Кондаковых. Семья Кирпичёвых стала лауреатами второй степени в номинации «Трио». Замкнули тройку лидеров Елена Купцова и Лариса Николаева в номинации «Дуэт».- Песня с давних времён является средством объединения людей, поднятия их жизненного тонуса и духовным цементом семейного счастья, - поделились участники конкурса.Без внимания жюри не остались и другие участники. Семья Балдаевых получила специальный диплом в номинации «Хранители традиций». Семья Корчебных стала «Самой большой семьёй». Диплом за «Авторскую песню» был вручён семье Соболевых. Также было вручено звание «Самый юный участник», сообщает администрация Северобайкальска.