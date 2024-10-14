В Бурятии сельчане огребают штрафы из-за собак

В прошлый четверг, 10 октября, в Хоринске устроили рейд, в ходе которого выявляли нарушения в области обращения с домашними животными. В итоге сразу 14 местных жителей заработали штрафы.На семерых из них прямо на месте составили протоколы за несоблюдение правил выгула питомцев и отсутствие у них регистрации. Ещё семерых для оформления протоколов и дачи объяснений вызвали в администрацию, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».