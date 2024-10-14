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Коммунальщики подготовились к борьбе со снегом в Улан-Удэ

Коммунальщики подготовились к борьбе со снегом в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уже составлен график дежурств водителей

Коммунальная техника Улан-Удэ готова к зиме, заверили в комбинате по благоустройству.

На линию готовы выйти 87 единиц спецтехники — грейдеры, трактора-щётки, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и самосвалы. Их помыли и укомплектовали зимним оборудованием. Также составлен график дежурств водителей.

На базах предприятия запаслись 5 тоннами песком для подсыпки улиц. Для оперативного реагирования в период снегопада на спусках и подъёмах дорог и тротуаров установлено 108 ящиков с песком.

- В случае выпадения обильных осадков, требующих дополнительных сил, комбинат заключил соглашения со сторонними организациями для привлечения техники – бобкэтов, фронтальных погрузчиков, самосвалов и т.д., - отметили в комбинате по благоустройству.

Жители города могут позвонить в диспетчерскую комбината и оставить заявки на уборку снега, посыпку скользких участков и направлять технику.

Позвонить в диспетчерскую можно по телефонам: 69-84-98, 37-96-46.
снег

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