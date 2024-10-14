Коммунальщики подготовились к борьбе со снегом в Улан-Удэ

Коммунальная техника Улан-Удэ готова к зиме, заверили в комбинате по благоустройству.На линию готовы выйти 87 единиц спецтехники — грейдеры, трактора-щётки, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и самосвалы. Их помыли и укомплектовали зимним оборудованием. Также составлен график дежурств водителей.На базах предприятия запаслись 5 тоннами песком для подсыпки улиц. Для оперативного реагирования в период снегопада на спусках и подъёмах дорог и тротуаров установлено 108 ящиков с песком.- В случае выпадения обильных осадков, требующих дополнительных сил, комбинат заключил соглашения со сторонними организациями для привлечения техники – бобкэтов, фронтальных погрузчиков, самосвалов и т.д., - отметили в комбинате по благоустройству.Жители города могут позвонить в диспетчерскую комбината и оставить заявки на уборку снега, посыпку скользких участков и направлять технику.Позвонить в диспетчерскую можно по телефонам: 69-84-98, 37-96-46.