За неделю в роддоме в Улан-Удэ родилось три двойни

На прошлой неделе в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилось 87 малышей — 45 девочек и 42 мальчика, из них три двойни.Самый большой малыш родился весом 4 76 граммов и ростом 61 см. Ребёнок появился на свет 12 октября. Самый маленький новорождённый появился на свет 7 октября: вес девочки при рождении составил 1260 граммов, а рост – 41 см.Больше всего родов пришлось на 8 октября. В этот день родилось 13 мальчиков и 6 девочек.