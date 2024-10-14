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За неделю в роддоме в Улан-Удэ родилось три двойни

За неделю в роддоме в Улан-Удэ родилось три двойни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочек появилось на свет больше, чем мальчиков

На прошлой неделе в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилось 87 малышей — 45 девочек и 42 мальчика, из них три двойни.

Самый большой малыш родился весом 4 76 граммов и ростом 61 см. Ребёнок появился на свет 12 октября. Самый маленький новорождённый появился на свет 7 октября: вес девочки при рождении составил 1260 граммов, а рост – 41 см.

Больше всего родов пришлось на 8 октября. В этот день родилось 13 мальчиков и 6 девочек. 
новорожденные

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