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Бурятию ждёт прохладная и ветреная неделя

Бурятию ждёт прохладная и ветреная неделя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По ночам ударят 20-градусные морозы

На неделе с 15 по 21 октября в Бурятии ожидается неустойчивая, ветреная, прохладная погода.

По данным Бурятского гидрометцентра, на севере республики ожидается мокрый снег и снег, а в большинстве районов осадки прогнозируются с 17 октября. Будет преобладать северо-западный, западный умеренный ветер, однако в отдельные дни порывы достигнут 15-20 м/с.

Ночью от -5 до -10 градусов, по юго-западу и северу в холодные и почти зимние ночи - от -15 до -20 градусов.

Днём по южной половине республики потеплеет до 2-7 градусов, по северной половине температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса.

прогноз погоды

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