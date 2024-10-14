В Бурятии сельские дети возвращаются из школы опасной дорогой



В конце сентября к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница СНТ «Ветеран-1», которое находится в Заиграевском районе. Как выяснилось, у женщины двое детей-младшеклассников. Они учатся в школе в Эрхирике.



При этом учеников СОШ подвозят только до основной остановки СНТ «Восход», что в километре от дома. Остаток пути ребятишкам приходится преодолевать пешком по грунтовой дороге без тротуаров и пешеходных переходов. А там очень много собак – как безнадзорных, так и домашних на самовыгуле.



Сельчанку обеспокоила безопасность детей. Она обратилась в райадминистрацию, но там сказали, что изменить схему маршрута школьного автобуса невозможно.



Тем временем, согласно действующему законодательству, расстояние от учебного заведения до жилых зданий в сельских поселениях должно составлять около километра. В интересах несовершеннолетних детский омбудсмен обратилась в районную прокуратуру.



- Учитывая, что перевозка обучающихся, проживающих в СНТ «Ветеран-1», до школы и обратно не организована, прокурор внёс главе района представление, – написала Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте», добавив, что вопрос находится на контроле.