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В Бурятии сельские дети возвращаются из школы опасной дорогой

В Бурятии сельские дети возвращаются из школы опасной дорогой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им приходится брести по грунтовке мимо собачьих свор

В конце сентября к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница СНТ «Ветеран-1», которое находится в Заиграевском районе. Как выяснилось, у женщины двое детей-младшеклассников. Они учатся в школе в Эрхирике.

При этом учеников СОШ подвозят только до основной остановки СНТ «Восход», что в километре от дома. Остаток пути ребятишкам приходится преодолевать пешком по грунтовой дороге без тротуаров и пешеходных переходов. А там очень много собак – как безнадзорных, так и домашних на самовыгуле.
 
Сельчанку обеспокоила безопасность детей. Она обратилась в райадминистрацию, но там сказали, что изменить схему маршрута школьного автобуса невозможно.

Тем временем, согласно действующему законодательству, расстояние от учебного заведения до жилых зданий в сельских поселениях должно составлять около километра. В интересах несовершеннолетних детский омбудсмен обратилась в районную прокуратуру.

- Учитывая, что перевозка обучающихся, проживающих в СНТ «Ветеран-1», до школы и обратно не организована, прокурор внёс главе района представление, – написала Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте», добавив, что вопрос находится на контроле.
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