Три проекта из Бурятии попали в финал международной премии в области событийного туризма

Три проекта из Бурятии попали в общенациональный финал международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Об этом сообщил министр туризма республики Алдар Доржиев в своём телеграм-канале.Итоги защиты в финале по Сибири и Дальнему Востоку огласили 12 октября на церемонии в рамках прошедшей в Иркутске международной туристической выставки-форума «Интурмаркет. Байкал».В финале окружного конкурса в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью до 100 000 человек» победил международный гастрономический этно-В номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» стал лучшим ежегодный, а в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» -(Электронный путеводитель по событийным мероприятиям Бурятии).Отметим, в рамках международной премии Russian Event Awards в 2024 году проходит несколько финалов окружных конкурсов. Общенациональный финал международной премии состоится 27-30 ноября в Нижнем Новгороде.