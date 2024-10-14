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Три проекта из Бурятии попали в финал международной премии в области событийного туризма

Три проекта из Бурятии попали в финал международной премии в области событийного туризма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Финал международной премии состоится в Нижнем Новгороде в ноябре

Три проекта из Бурятии попали в общенациональный финал международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Об этом сообщил министр туризма республики Алдар Доржиев в своём телеграм-канале.

Итоги защиты в финале по Сибири и Дальнему Востоку огласили 12 октября на церемонии в рамках прошедшей в Иркутске международной туристической выставки-форума «Интурмаркет. Байкал».

В финале окружного конкурса в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью до 100 000 человек» победил международный гастрономический этно-фестиваль «Боргойская баранина».

В номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» стал лучшим ежегодный фестиваль «Снежная открытка» на Байкале, а в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» - календарь событий Бурятии (Электронный путеводитель по событийным мероприятиям Бурятии).

Отметим, в рамках международной премии Russian Event Awards в 2024 году проходит несколько финалов окружных конкурсов. Общенациональный финал международной премии состоится 27-30 ноября в Нижнем Новгороде.


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