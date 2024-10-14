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Большинство улан-удэнцев предпочитают брать отпуск летом

Большинство улан-удэнцев предпочитают брать отпуск летом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А часть горожан любят отдыхать в другие сезоны

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, когда предпочитают уходить в отпуск жители Улан-Удэ. Большинство (70%) уже строят на него планы: 48% собираются отдохнуть летом, каждый десятый – весной, 7% – осенью, а 5% – зимой.

У части (12%) горожан особых предпочтений нет – они будут следовать графику, составленному в отделе кадров.

Женщины чаще мужчин делают перерыв в работе летом и весной. Тёплое время года также выбирают улан-удэнцы до 34-х и от 35 до 44 лет. У представителей сильного пола, как правило, нет конкретных пожеланий по сезонам.

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (13%). Получающие больше 100 тысяч охотнее берут отпуск зимой (6%).

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