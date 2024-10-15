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В Улан-Удэ развернётся фестиваль сценических искусств

В Улан-Удэ развернётся фестиваль сценических искусств
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие состоится в дистанционном формате

В столице Бурятии объявлен приём заявок на III городской многожанровый фестиваль-конкурс сценических искусств «Амар мэндэ». Мероприятие проводится в рамках Года семьи и месячника бурятского языка.

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и воспитанники дошкольных образовательных учреждений республики. Конкурсные испытания проводятся в трёх возрастных группах в номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Театральное искусство». В каждой номинации предусмотрено множество специальных подноминаций.

- В каждой номинации лучшему педагогу будет присуждаться специальный приз «Уран бэлигтэй багша» за постановку на бурятском языке. А также в честь Года семьи учреждена подноминация «Поём с семьёй» (соло, дуэт, ансамбль). Победителям присуждается спецприз, - сообщили в детском оздоровительно-образовательном центре «Родник.

Заявки принимаются до 15 ноября на электронную почту: pochta.rodnik@mail.ru.

Возрастное ограничение: 6+.
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