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«Ночь искусств» опустится на Улан-Удэ

«Ночь искусств» опустится на Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К акции присоединится музей города

Столица Бурятии присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Праздник для ценителей искусства и культуры пройдёт в музее истории города Улан-Удэ.

Как сообщили в музее, будет организовано множество разнообразных локаций и активностей. Так, состоится квартирник-концерт, на котором выступят талантливые музыканты, пройдут различные мастер-классы и лекции, будет проведены тренинги по актёрскому мастерству и сценической речи:

Участие в «Ночи искусств» можно принять всей семьёй. Акцию проведут 2 ноября, во второй половине дня.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ музей акция искусство

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