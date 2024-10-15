«Ночь искусств» опустится на Улан-Удэ

К акции присоединится музей города
Столица Бурятии присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Праздник для ценителей искусства и культуры пройдёт в музее истории города Улан-Удэ.
Как сообщили в музее, будет организовано множество разнообразных локаций и активностей. Так, состоится квартирник-концерт, на котором выступят талантливые музыканты, пройдут различные мастер-классы и лекции, будет проведены тренинги по актёрскому мастерству и сценической речи:
Участие в «Ночи искусств» можно принять всей семьёй. Акцию проведут 2 ноября, во второй половине дня.
Возрастное ограничение: 6+.
К акции присоединится музей города
Также определят чемпионов Забайкальского края
Играть будут дети до 9 лет
Мероприятие состоится в дистанционном формате
Посадки идут в рамках национального движения «Миллиард деревьев»
Осуждённые состязались в разных дисциплинах
Для уборки разбитого градусника используйте перчатки и респиратор, чтобы избежать контакта с ртутью
Победителями стала семья Кондаковых
Продолжается прививочная кампания
Секретом её долголетия являются оптимизм, доброта и благодарность людям
Участники акции проложили полкилометра тропы на Верхней Берёзовке
Его обнаружили в одной из старых книг Нерчинского музея
Победителей определяли на трёх дистанциях
В городе продолжается месячник чистоты