«Ночь искусств» опустится на Улан-Удэ

Столица Бурятии присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Праздник для ценителей искусства и культуры пройдёт в музее истории города Улан-Удэ.Как сообщили в музее, будет организовано множество разнообразных локаций и активностей. Так, состоится квартирник-концерт, на котором выступят талантливые музыканты, пройдут различные мастер-классы и лекции, будет проведены тренинги по актёрскому мастерству и сценической речи:Участие в «Ночи искусств» можно принять всей семьёй. Акцию проведут 2 ноября, во второй половине дня.