В центре Улан-Удэ «причесали» зелёные шары



В преддверии зимы в столице Бурятии взялись на зелёные насаждения на улице Ленина. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» под руководством начальника участка по озеленению Советского района Константина Бахрушкина привели в порядок все 117 яблонь, высаженных в центре города, округлив их кроны.



Работы по декоративной подрезке велись ночью – для безопасности пешеходов и чтобы не создавать помехи движению транспорт. Обрезанные ветки и упавшую листву специалисты сразу же убирали. К утру «причесали» все деревья.







Как пояснили в комитете городского хозяйства, формирование кроны – важная часть ухода за ними. Это помогает насаждениям выжить в окружающей среде, предотвращает болезни и улучшает общий вид ландшафта.





Кстати, перед Новым годом эти яблоньки украшают светодиодными гирляндами в виде сетки. Сверкающая аллея от главной площади до ТРЦ «Форум» впервые появилась в 2019 году. Светящиеся деревья создают тёплую уютную атмосферу на центральной улице Улан-Удэ.



