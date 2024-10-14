В Бурятии определили лучшие казачьи фольклорные коллективы

12 октября в Улан-Удэ прошёл всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» Забайкальского войскового казачьего общества. В конкурсе приняли участие казачьи коллективы и исполнители, представляющие Бурятию и Забайкальский край.
Во втором этапе конкурса участники встретились в категориях: детские, студенческие коллективы, любительские и аутентичные коллективы и исполнители. Председателем жюри регионального этапа выступил доцент академии музыки им. Гнесиных Юрий Наумкин.
Как сообщает республиканский центр народного творчества, обладателем гран-при отборочного тура стал мужской ансамбль «Даурия» (г. Чита, Забайкальский край, Забайкальское войсковое казачье общество). Он представит регион на заключительном гала-концерт лауреатов всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», который пройдёт в Москве.
Также по результатам конкурса дипломы лауреата I степени получили:
Категория «Детские коллективы»
Номинация «Хореографические коллективы/исполнители»:
- Образцовый ансамбль танца «Мозаика» (пгт. Первомайский, Шилкинский район, Забайкальский край, Забайкальское войсковое казачье общество), руководитель – заслуженный работник культуры Российской Федерации и Читинской области Валентина Савельева.
Категория «Любительские коллективы»
Номинация «Фольклорно-этнографические коллективы/исполнители»:
- Семейный ансамбль «Раздолье» (с. Малета, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край, Забайкальское войсковое казачье общество), руководитель – Екатерина Мисайлова.
Номинация «Народно-сценические коллективы/исполнители»:
- Народный вокальный ансамбль «Силькари, г. Шилка, Шилкинский район, Забайкальский край, Забайкальское войсковое казачье общество), руководитель – Юлия Глоткина;
- Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), руководитель – заслуженный работник культуры Республики Бурятия Георгий Григорьев, хормейстер – Ольга Золотарева, музыкальный руководитель – Юрий Перелыгин;
- Дуэт народного Забайкальского казачьего ансамбля, Людмила Григорьева, Надежда Хайнацкая, руководитель – заслуженный работник культуры Республики Бурятия Георгий Григорьев, хормейстер – Ольга Золотарева, музыкальный руководитель – Юрий Перелыгин.
Категория «Студенческие коллективы»
Номинация «Фольклорно-этнографические коллективы/исполнители»:
- Фольклорный ансамбль «Оберегъ» (г. Чита, Забайкальский край, Забайкальское войсковое казачье общество), руководитель – Наталья Рюмкина, концертмейстер – Екатерина Путкина, Павел Чернизов, хореограф-постановщик – Наталья Ларионова, режиссёр-постановщик – Максим Размахнин;
- Солист Никита Русин, (ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), руководитель – Ольга Золотарева.
Номинация «Народно-сценические коллективы/исполнители»:
- Мужской ансамбль «Даурия» (г. Чита, Забайкальский край, Забайкальское войсковое казачье общество), руководитель – Иван Клименов;
- Солист Николай Стуков, (ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), руководитель – Ольга Золотарева;
- Ансамбль народной песни «Живица» (ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), руководитель – Ольга Золотарева.