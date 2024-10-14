В Бурятии запечатлели медведя, нагуливающего жирок к зиме

В Тункинском национальном парке на камеру попал молодой медведь, нагуливающий жир к зиме. Упитанного косолапого заметил и снял на видео государственный инспектор оперативной группы нацпарка Игорь Смолин.В отделе науки и экологического просвещения рассказали, что медведи готовятся к спячке основательно, уже с конца лета — когда световой день начинает сокращаться, а корма ещё много. В день мишка потребляет до 20 000 ккал, нагуливая за сезон до 15 см жира. Жиры помогут пережить длинный период без пищи.- Обычно медвежья берлога располагается в каком-нибудь укромном месте, скрытом от посторонних глаз. Бурые медведи могут на зиму залегать под колодинами или выворотнями, под корнями огромных елей или кедров. Если до наступления холодов косолапый так и не нашёл себе укромное местечко, он просто выкапывает в земле яму, укрепляя её стенки при помощи вертикально торчащих сучьев. Медведь в берлоге обустраивается очень тщательно. Изнутри своё жилище зверь облагораживает, выстилая его подручными материалами, например, хвойными ветвями, мхом, пучками сена или сухих трав, притащенных из леса, - пояснили в нацпарке.Опытные охотники легко могут легко обнаружить медвежье зимовье в лесу, обратив внимание на окружающие его заломы деревьев с обломанными ветвями.Интересно, что медведи ложатся спать головой к югу. Перед зимней спячкой медведи тоже меняют шубу на зимнюю, тёплую, густую, длинную и пушистую. Только шуба у медведей и летняя, и зимняя одного и того же цвета. Засыпает медведь не сразу, в холодную зиму спит крепко, а вот в оттепель спит чутко.По результатам учёта в 2024 году численность медведя на территории национального парка «Тункинский» составила 394 особи.