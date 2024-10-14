Жителям Бурятии объяснили, как защититься в лесу от диких зверух



В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали, что делать при встрече с дикими животными. Собираясь на прогулку, охоту или за дикоросами в лес или на отдых на природу, необходимо помнить, что там есть шанс внезапно встретить зверя.



Самое главное – быть морально готовым к этому. А избежать последствий можно с помощью нескольких простых советов. Во-первых, избегайте громких звуков. Не стоит кричать и шуметь. А ещё не следует выбрасывать мусор, чтобы не приманить лесных обитателей. Не рекомендуется использовать и парфюм с сильным запахом.



Не подходите к животным слишком близко, не пытайтесь сфотографировать или погладить их – сохраняйте дистанцию. Обращайте внимание на их следы.



Если вы всё же столкнулись со зверем, сохраняйте спокойствие – не делайте резких движений, не кричите и не бегите. Не смотрите ему в глаза – это может восприниматься как вызов. А ещё – не поворачиваетесь спиной, ведь если животное проявит агрессию, нужно быть готовым к защите.



