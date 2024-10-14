В Бурятии 6,6 тысяч пациентов получили паллиативное обслуживание

В Улан-Удэ состоялась научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в паллиативной медицинской помощи: врач, медицинская сестра, специалист социальной защиты». Организатором мероприятия второй год выступает Городская больница №4 при поддержке минздрава Бурятии.В министерстве отметили, что конференция собрала более 170 специалистов в области оказания паллиативной помощи из Бурятии и других регионов России — от Калининграда до Хабаровского края. Участники обсудили актуальные вопросы повышения качества оказания паллиативной медицинской помощи в республике, проблемы и перспективы её развития, обменялись опытом и региональными практиками.Первый день конференции прошёл очень насыщенно. С содержательными докладами выступили 28 спикеров в гибридном формате (очно и онлайн). Для участников провели полезные мастер-классы по уходу за маломобильными пациентами с применением технических средств.Во второй день конференции прошёл круглый стол по актуальным проблемам паллиативной медицинской помощи взрослому населению.- Сегодня паллиативная помощь является важным направлением в области медицины и социальной деятельности, которое стремится улучшить качество жизни неизлечимо больных и их семей. Это достигается через предупреждение и облегчение страданий, раннее выявление и тщательную оценку, а также купирование физической, психологической и духовной боли. Сегодня у наших специалистов есть возможность обозначить все болевые точки и наметить пути совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи нашим пациентам и их родственникам, — отметила министр здравоохранения Евгения Лудупова.С момента организации паллиативной помощи в Бурятии в 2012 году ежегодно растёт число людей, нуждающихся в заботе профессионалов. В настоящее время в 30 учреждениях развернуто 264 паллиативных койки. В 2023 году более 6,6 тысяч пациентов получили паллиативное обслуживание.