14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии 6,6 тысяч пациентов получили паллиативное обслуживание

В Бурятии 6,6 тысяч пациентов получили паллиативное обслуживание
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Это данные за 2023 год

В Улан-Удэ состоялась научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в паллиативной медицинской помощи: врач, медицинская сестра, специалист социальной защиты». Организатором мероприятия второй год выступает Городская больница №4 при поддержке минздрава Бурятии.

В министерстве отметили, что конференция собрала более 170 специалистов в области оказания паллиативной помощи из Бурятии и других регионов России — от Калининграда до Хабаровского края. Участники обсудили актуальные вопросы повышения качества оказания паллиативной медицинской помощи в республике, проблемы и перспективы её развития, обменялись опытом и региональными практиками.

Первый день конференции прошёл очень насыщенно. С содержательными докладами выступили 28 спикеров в гибридном формате (очно и онлайн). Для участников провели полезные мастер-классы по уходу за маломобильными пациентами с применением технических средств.

Во второй день конференции прошёл круглый стол по актуальным проблемам паллиативной медицинской помощи взрослому населению.

- Сегодня паллиативная помощь является важным направлением в области медицины и социальной деятельности, которое стремится улучшить качество жизни неизлечимо больных и их семей. Это достигается через предупреждение и облегчение страданий, раннее выявление и тщательную оценку, а также купирование физической, психологической и духовной боли. Сегодня у наших специалистов есть возможность обозначить все болевые точки и наметить пути совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи нашим пациентам и их родственникам, — отметила министр здравоохранения Евгения Лудупова.

С момента организации паллиативной помощи в Бурятии в 2012 году ежегодно растёт число людей, нуждающихся в заботе профессионалов. В настоящее время в 30 учреждениях развернуто 264 паллиативных койки. В 2023 году более 6,6 тысяч пациентов получили паллиативное обслуживание.
медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ «причесали» зелёные шары
В центре Улан-Удэ «причесали» зелёные шары
Общество, 14.10.2024
Яблони у Арбата привели в порядок перед холодами
Жителям Бурятии объяснили, как защититься в лесу от диких зверух
Жителям Бурятии объяснили, как защититься в лесу от диких зверух
Общество, 14.10.2024
Специалисты советуют быть морально готовыми ко встрече с ними
В Улан-Удэ кошке сделали пластику носа и ищут ей хозяев
В Улан-Удэ кошке сделали пластику носа и ищут ей хозяев
Общество, 14.10.2024
Волонтёры сообщили, что новый носик животного работает на 5+
В Улан-Удэ участнице трудового фронта исполнилось 100 лет
В Улан-Удэ участнице трудового фронта исполнилось 100 лет
Общество, 14.10.2024
В годы войны Елена Бубаевна трудилась на швейной фабрике
В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
В Улан-Удэ капитально ремонтируют цех техобслуживания трамваев
Общество, 14.10.2024
Также в трамвайном управлении строят новый гараж для автотранспорта
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
В Бурятии скоропостижно скончался экс-главврач районной больницы
Общество, 14.10.2024
Николай Санжижапов руководил Кяхтинской ЦРБ целых 22 года
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Борец Бурятии стал двукратным чемпионом мира
Общество, 14.10.2024
Спортсмен победил на международном турнире среди мастеров ковра
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
В Бурятии коммунальщики не запаслись углём
Общество, 14.10.2024
В ситуацию вмешалась прокуратура
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
В Бурятии отца-алиментщика на 5 месяцев лишили свободы
Общество, 14.10.2024
Он задолжал дочери более 800 тысяч рублей
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Квартиры в новом квартале в центре Улан-Удэ сдадут уже с ремонтом
Общество, 14.10.2024
Тратиться на него будущим жильцам не придётся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^